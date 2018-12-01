Еще наши бабушки применяли вазелин вместо гигиенической помады. Средство отлично увлажняет и питает кожу. Но в индустрии красоты его можно применять и в других целях. Для чего же?
“Закрепить” любимый аромат
Продлить аромат духов легко можно с помощью вазелина. Перед тем как нанести духи на запястья и шею, смажьте кожу вазелином. Средство очень хорошо впитывает и сохраняет запах.
Придать объем ресницам
Если вам кажется, что ваши ресницы могли бы быть более длинными и пушистыми, попробуйте использовать вазелин. Нанесенный на ресницы вазелин придаст им визуальный объем.
Уложить волосы
Вазелин можно использовать в качестве средства для укладки. Необходимо растереть вазелин на кончиках пальцев, аккуратно нанести на волосы и придать прическе необходимую форму. Главное — не переборщить с количеством средства.
Сделать «влажный» макияж
Перед тем, как накладывать на веки тени, нанесите на них каплю вазелина. Макияж продержится дольше, а тени будут волшебно мерцать.
Для мягкого очищения кожи
Смешав вазелин с кофе или, например, с сахаром, средство можно использовать в качестве скраба.