Необычные способы применения вазелина в уходе за собой

Еще наши бабушки применяли вазелин вместо гигиенической помады. Средство отлично увлажняет и питает кожу. Но в индустрии красоты его можно применять и в других целях. Для чего же?

“Закрепить” любимый аромат

Продлить аромат духов легко можно с помощью вазелина. Перед тем как нанести духи на запястья и шею, смажьте кожу вазелином. Средство очень хорошо впитывает и сохраняет запах.

Придать объем ресницам

Если вам кажется, что ваши ресницы могли бы быть более длинными и пушистыми, попробуйте использовать вазелин. Нанесенный на ресницы вазелин придаст им визуальный объем.

Уложить волосы

Вазелин можно использовать в качестве средства для укладки. Необходимо растереть вазелин на кончиках пальцев, аккуратно нанести на волосы и придать прическе необходимую форму. Главное — не переборщить с количеством средства.

Сделать «влажный» макияж

Перед тем, как накладывать на веки тени, нанесите на них каплю вазелина. Макияж продержится дольше, а тени будут волшебно мерцать.

Для мягкого очищения кожи

Смешав вазелин с кофе или, например, с сахаром, средство можно использовать в качестве скраба.