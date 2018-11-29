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Из 150-килограммовой «бомбы» — в фитнес-тренерши 

WMJ.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
30-летняя Катарина Мериги, в 2014 году блеснувшая в полуфинале шоу "Британия ищет таланты", за четыре года преобразилась.
В 2014 году, придя на шоу, Мериги еще не весила 150 килограммов, но была на пути к этому весу. Вес и невозможность выносить ребенка вгоняли ее в депрессию, и Катарина вспоминает, что могла уничтожить до 24 упаковок чипсов за вечер. Переломной для нее стала фотография, сделанная на пикнике с друзьями и показавшая девушку в самом неприглядном ракурсе.
Честно говоря, я себя ненавидела. Дело было даже не в том, чтобы быть похожей на своих друзей и семью. Дело было в том, какой вред я сама себе причиняла,
— грустит Катарина, вспоминая свое прошлое. Как пишет Daily Mail, девушке пришлось урезать свою диету до 1,3 тыс. калорий в день и составить расписание тренировок на каждый из семи дней недели.
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В 2017 году Катарина исполнила свою мечту и стала мамой малышки Розабель, которую выносила после восьми случившихся у нее за четыре года экстремальной полноты выкидышей.
Только когда я сбросила вес, у меня родилась моя малышка, так что похудение помогло мне стать мамой!
— делится Мериги.
Обретя желанную фигуру, Катарина стала носить любые понравившиеся вещи, забивать подтянутое тело татуировками, а еще — исполнять вторую по значимости мечту. Катарина Мериги стала работать персональным тренером — она помогает худеть людям, так же страдающим от ожирения, как когда-то страдала она сама.
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