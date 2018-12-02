Масло, которое считают источником женской красоты и здоровья

Много продуктов, которые включают в себя огромное количество полезных витаминов, однако семена льна уже принято считать просто необходимыми именно для женского организма.

В чем особенность зерен льна

Дело все в том, что масло из этих семян богато витаминами, от которых напрямую зависят красота ногтей, волос, кожи, масло способствует потере лишних килограммов, снижает холестерин, выступает отличной профилактикой рака груди и облегчает признаки менопаузы.

Почему употреблять продукт лучше в виде масла, а не семян

Семена стоит употреблять тем, кто больше заинтересован в клетчатке. Во всех остальных случаях, полезнее будет масло, благодаря тому, что в нем содержится больше полезных жиров. Кстати, употреблять его можно не только внутрь, но и наносить на кожу.

Волшебными свойствами этот продукт наделяют такие важные элементы, как Омега-3, клетчатка, белок, магний, фосфор, марганец. селен, витамин В1. Употребление пары столовых ложек в день здорово скажется на вашем здоровье и красоте. Так как на вкус масло не самое приятное, обычно его не употребляют отдельно от другой пищи, а заправляют им салат, добавляют в кашу, например, если это семена, то в выпечку. Однако помните, что термической обработке само масло подвергать нельзя.