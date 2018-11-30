Как не ударить в грязь лицом на светской тусовке

Декабрь — пора долгожданных праздников и новогодних балов, которые нередко носят характер настоящих светских встреч. К каждому такому событию нужно готовиться заранее, и это касается не только грамотного выбора вечернего наряда, но и анализа своего поведения и, главное, манер. Поэтому мы решили на примере звезд разобраться, как правильно вести себя в высшем обществе.

Плохая осанка

Мы можем сколько угодно выбирать сексуальное платье для вечеринки, но ни один наряд не подчеркнет твою красоту, если осанка нуждается в корректировках.

Не зря психологи утверждают, что мужчины в первую очередь обращают внимание на девушек с прямой спиной и расправленными плечами. Таким образом ты показываешь свой статус и демонстрируешь стать.

Чрезмерный флирт

Понятно, что на светской вечеринке атмосфера располагает к общению с противоположным полом, но это не значит, что после третьего бокала игристого можно бросаться на симпатичного незнакомца. Ведь может оказаться, что он известный бизнесмен или деятель культуры. Ваше общение заметят и наверняка неправильно поймут.

Вспомни, как замужняя Ксения Собчак недавно просто подсела к режиссеру Константину Богомолову на премьерном показе фильма «Дом, который построил Джек» и общалась с ним после в кулуарах. Недоброжелатели и некоторые СМИ сразу уличили телеведущую в плохих манерах и даже в измене.

Занудство

Возвращаясь к вопросу о красивых платьях. Даже если ты выглядишь сногсшибательно, но при этом строишь из себя Снежную королеву, общаться с тобой мало кто захочет. Зачем это делать, когда можно успеть завести знакомства на целый год вперед!

Брать пример стоит с любимицы миллионов Дженнифер Лоуренс . На каждую красную дорожку она приходит в хорошем расположении духа — не строит из себя диву, а, наоборот, не прочь подшутить над собой, активно общается и тем самым привлекает внимание журналистов и общественности к своей персоне.

Неуместная одежда

Мы часто видим, что селебрити пришли на премию или церемонию в эпатажном наряде. И в этом нет ничего удивительного. Таким образом артисты пытаются выделиться из толпы и показать миру, что они индивидуальности. Но стоит понимать — делают они это осознанно и не самостоятельно, а с поддержкой целой команды стилистов. Но даже в этом случае многие умудряются совершать ошибки! Приходят на деловые мероприятия в вечернем наряде, а на шумную тусовку — в брючном костюме…

Чтобы показать свою уникальность, появляйся на событии только в том, в чем тебе будет по-настоящему удобно, а мини-юбку и перья оставь для костюмированных вечеринок.

Неизбирательный подход

Каждой из нас хочется попасть на вечеринку поярче, где и люди поинтереснее, и напитки повкуснее… Однако такой максималистский подход может привести к тому, что ты окажешься в месте, где тебе будет совершенно некомфортно.

Согласись, нечасто встретишь кинодиву на музыкальной премии, а популярного исполнителя на презентации новой книги. Оно и понятно: селебрити выбирают события, исходя из своего профиля. Точно так же действовать нужно каждой из нас.

Чтобы не выглядеть глупо, нужно понять, в чем ты хорошо разбираешься. Если это культура, смело иди на литературный гала-ужин или презентацию новой арт-площадки; если в финансах, обязательно добудь билет на подведение экономических итогов года профильной компании, благо таких событий сейчас будет достаточно.

Самое главное на светском мероприятии, как и на любой другой вечеринке, — получать удовольствие от происходящего, и тогда даже самая неприступная персона не устоит перед твоим обаянием.