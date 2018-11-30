Сеть захлестнул «горячий» флешмоб

Девушки довольно физиологично обнажают свои прелести в ресторанах, барах, закусочных и ничего не стесняясь делают фотографию на фоне блюд и напитков. Происходит данный «горячий» интернет-ивент на просторах Instagram.

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Обладательницы пышных и не очень форм на повал сражают неподготовленных пользователей голыми бюстами. Конечно же, развлечение пришлось по вкусу многим пользователям Instagram мужской половины, которые с радостью рассматривают раскрепощенных красоток.

Для того, чтобы аккаунты девушек не заблокировали, они закрашивают соски с помощью простых фоторедакторов, потому все увидеть не получится, однако простор для фантазии остается не особо и большой.

iGeek

Интересно и то, что другие посетители заведений на происходящее не обращают совершенно никакого внимания, продолжая поглощать свой обед. Реакцию на такое в России представить было бы, как минимум, забавно.