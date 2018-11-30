Эксперимент: силиконовые девушки светятся в темноте

В сети набирает популярность ролик тайской модели Вичуды Чейчум, которая показывает, как с помощью фонариков выявить… грудные импланты. Достаточно просто выключить в комнате свет, поднести фонарики к груди и подсветить силикон. Журналисты "Дни.ру" вместе с пластическим хирургом Юрием Диковым повторили эксперимент с фонарями, а также выяснили, какие еще существуют способы отличить натуральную грудь от "сделанной".

Все большее количество женщин по всему миру прибегают к услугам пластических хирургов. Увеличить от природы маленькую грудь или сделать коррекцию формы после родов и кормления — самый популярный запрос в клиниках пластической хирургии. Женщины охотно расстаются с 150-200 тысячами рублей в обмен на бюст мечты. Красивая грудь привлекает внимание мужчин — факт, ни у кого не вызывающий сомнений. И главное, выглядит натурально — комар носа не подточит.

"Пластическая хирургия на таком уровне, что порой хирург может не отличить "сделанную" грудь даже при пальпации! — уверен Диков. — Размещение импланта под грудной мышцей позволяет сделать грудь абсолютно естественной на ощупь. Никаких швов уже не остается, так как разрез делается либо под мышкой, либо в ореоле соска. В моде естественность, клиентки хотят, чтобы их грудь выглядела натурально. Какая форма у женской груди? Это капля. И современные технологии позволяют получить именно эту форму. Никаких "шаров" давно нет. Что касается имплантов, то это силикон в чистом виде — материал очень хорошо изучен, его безопасность доказана. В теле он себя никак не проявляет. Даже на кормление не влияет (за редким исключением, что зависит от типа операции), срока годности тоже не имеет".

Так как же вывести даму на чистую воду поборнику натуральных форм?

Пластический хирург раскрывает несколько секретов для очень любвеобильных, но недоверчивых мужчин.

Носите на свидания фонарики

В современном мире настоящий мачо должен не только уметь завести женщину с пол-оборота. Не спешите к наступательным действиям! Разнообразьте свои любовные прелюдии весьма необычным способом — "зажгите" свою даму сердца. В преддверии нового года эти сексуальные игры будут как нельзя кстати. Как только вы окажетесь тет-а-тет в кромешной тьме, незамедлительно включайте на смартфоне фонарик и…ищите женщину!

"Силиконовую" женщину вы найдете по двум светящимся в темноте соблазнительным шарикам. Эти маячки — не что иное, как импланты в груди. Если вас не смущает снегурочка с искусственными "вставками", смело приступайте растапливать ее ледяное сердце! Дама, конечно, может быть несколько обескуражена, но против точных наук не попрешь, объясняет доктор Диков: "Силикон в имплантах засчет своих определенных свойств по проводимости света, будет выдавать в темноте каждую пациентку пластического хирурга. Если в темноте направить яркий фонарик на грудь, то будет возникать свечение, потому как человеческая кожа более или менее проницаема для света и он таким образом будет распределяться внутри импланта".

Остерегайтесь размеров

Согласитесь, хрупкие миниатюрные девушки с натуральной пышной грудью идеальной формы — редкость. Как правило, пышногрудые Дюймовочки склонны к полноте и всю жизнь ведут борьбу за тонкую талию. Если видите девушку андрогинной внешности с четвертым размером груди — это верный повод задуматься.

Натуральное — "ползет", а силикон — не дремлет

Оказавшись на пляже или в спальне, обратите внимание на другой момент. Когда девушка лежит, ее грудь естественным образом "расползается". В случаях с имплантами такого не бывает, грудь всегда будет "стоять". Хотя наш эксперт уверяет, что и тут может ждать подвох.

"С возрастом, а также после родов грудь обвисает — это естественный процесс. Но у молодой женщины грудь совсем не обязательно будет расползаться в положении лежа. Все зависит от плотности", — говорит Диков.

Однако опрос на форумах доказал, что это самый верный лайфхак. Девушки, которые делали грудь, признаются в комментариях: силиконовая грудь никогда не "расползается"! Мотаем на ус.

Манящая ложбинка? Ищите подвох

Еще один совет для наблюдательных: расстояние между грудью. Многие женщины мечтают о пресловутой ложбинке, то есть хотят уменьшить расстояние между грудью. И силикон позволяет это сделать. Чем больше по размеру имплант, тем меньше расстояние. Когда вмешательства не было, межгрудное пространство по определению достаточно большое.

В воде не тонет

А как новенькая грудь от пластического хирурга ведет себя на воде?! Откуда берутся эти шутки про то, что "подушки безопасности" помогут не утонуть?

"Вес одного импланта — 300 граммов. Как 600 граммов могут влиять на плавучесть? Конечно, никак!" — комментирует пластический хирург. Это стереотип.

И, наконец, можно ли скрыть операцию по увеличению груди от родного мужа или бойфренда? Да, если вы окажитесь после этого в разлуке на два месяца — именно столько уходит на процесс реабилитации и заживления швов. Ах да, секс в этот период тоже под запретом. А вот уже после супруг сможет оценить новую грудь, подивившись, что она вдруг "как будто" увеличилась в размерах. Помните, хорошая работа пластического хирурга никогда не должна бросаться в глаза.