Что делать, если руки выдают ваш возраст

Как ухаживать за кожей рук в домашних условиях, чтобы предотвратить преждевременное старение.

Проблема заключается в первую очередь в том, что часто девушки игнорируют процедуры ухода за руками, хоть и уделяют внимание остальным зонам. На самом деле кожа рук крайне нуждается в тщательной заботе, потому что на кистях она содержит очень тонкую жировую прослойку, которая необходима для выработки таких омолаживающих веществ, как коллаген и эластин.

Итак, что можно сделать для кожи рук самостоятельно, если вы обнаружили, что кисти выдают ваш возраст:

Всегда надевайте перчатки, когда выполняете работу по дому. Руки больше других частей тела подвержены перепадам температур, контакту с водой и химическими веществами, неудивительно, что со временем выработка полезных веществ в коже замедляется, что непременно сказывается на их внешнем виде: из-за снижения уровня коллагена и эластина уменьшается упругость кожи, появляются аллергические реакции или чрезмерная сухость кожи.

Не забывайте, что кожа рук требует ежедневного очищения, увлажнения и питания — точно так же, как и кожа лица. Во-первых, не забывайте регулярно мыть руки. Причем эксперты утверждают, что влажной салфеткой лучше пренебречь в пользу воды. В антисептиках содержатся дезинфицирующие вещества на основе спирта, который сушит нежную кожу рук.

Во-вторых, хорошо, если вы несколько раз в день смазываете руки кремом, но не стоит забывать о более интенсивном питании. Чтобы дать коже необходимые полезные вещества, попробуйте на регулярной основе делать маски для рук на основе таких масел, как оливковое, миндальное или кокосовое.

Постарайтесь хотя бы раз в неделю делать массаж кистей. Обычный массаж поможет расслабить руки и активизировать поток крови, что способствует лучшей оксигенации клеток. Нанесите небольшое количество любого масла на ладони и втирайте его легкими круговыми движениями, пока не впитается.

Кроме того, рукам необходим пилинг, чтобы удалять омертвевшие клетки и стимулировать их обновление. Это поспособствует тому, что кожа рук с большей пользой примет те средства, которые вы на нее наносите. Вы можете пользоваться тем же скрабом, что и для тела, можете купить специальный пилинг для кистей или даже сделать его самостоятельно. Смешайте крупный сахар с соком половины лимона и втирайте в кожу рук легкими круговыми движениями несколько минут. Затем смойте прохладной водой.