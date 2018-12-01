Худые модели вынуждены надевать накладки, чтобы выглядеть полнее

Плюс-сайз модель рассказала о том, как специально поправилась, чтобы не носить искусственные объемы.

Годами только худые девушки пользовались спросом у модельных агентств. Индустрия красоты диктовала свои условия: строгие параметры, жесткие диеты и усиленные тренировки.

Однако сегодня ситуация изменилась. Модели плюс-сайз стали популярными в Сети и у рекламных агентств. "Девушки с изгибами", как они сами себя называют, пропагандируют бодипозитив — любовь к своему телу без соответствия стандартам.

Недавно выяснилось, что теперь в индустрии красоты новый тренд — худые модели носят специальные накладки на ягодицы, чтобы выглядеть фигуристей. Более того, моделям с пышными формами даже больше платят. За одну съемку плюс-сайз модель сегодня получает до 20 тысяч долларов. Об этом рассказала известная плюс-сайз 20-летняя Сонни Тёрнер, которая работает в агентстве Milk Model Management Анны Шиллинглоу.

Восемь лет назад Анна решилась создать собственное модельное агентство, куда стала принимать девушек с любыми параметрами. Со временем многие из них стали известными во всем мире, несмотря на весьма крупные размеры. Среди ее подопечных, Тесс Холлидей, которая весит 130 килограммов и худеть не собирается, а в октябре этого года девушка украсила обложку Cosmo . Кроме того, в агентстве Анны работает известная плюс-сайз-модель Фелисити Хейворд и актриса Хэйли Хасселхофф.

У Сонни Тернер необыкновенно красивая внешность и 46 размер одежды. Казалось бы, вполне плюс-сайз… Тем не менее перед кастингом Шиллингоу посоветовала Тернер надеть специальные накладки на ягодицы, чтобы они выглядели более объемными.

Каково же было удивление Сонни, когда на кастинге никто ее не осудил за "обман" с ягодицами. Наоборот, девушку не только приняли в рекламное агентство, но и сообщили, что ей придется и дальше надевать накладки для аппетитных форм.

Со временем Сонни набрала нужные килограммы: сейчас ее размер — 52 и она больше не нуждается в искусственных формах.

"Если бы я была такой же худой, как в начале карьеры, у меня не было бы столько работы. Мой жир дает мне деньги!", — уверена Тернер.