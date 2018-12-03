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Ростовчанка стала «Мисс мировая красавица» 

360tv.ru + ещё 8 8 часов назад
Фото: Instagram
Жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова рассказала в Instagram о победе в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018».
«Вновь корона конкурса уезжает со мной! Я счастлива и достойно буду нести титул», — написала она.
Финал конкурса проходил в Москве с 1 по 3 декабря, сообщило РИА «Новости». В нем участвовали тысячи девушек из 20 стран. Ранее Айбазовой удавалось завоевать титулы «Мисс континентальной Европы-2017», «Мисс Ростова-2017», «Донская красавица-2018», «Мисс Черкесск-2018» и «Мисс мировая русская красавица».
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РИА Новости , Красота
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