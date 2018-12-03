Ростовчанка стала «Мисс мировая красавица»

Жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова рассказала в Instagram о победе в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018».

«Вновь корона конкурса уезжает со мной! Я счастлива и достойно буду нести титул», — написала она.