Ростовчанка стала «Мисс мировая красавица» 

Жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова рассказала в Instagram о победе в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018».
«Вновь корона конкурса уезжает со мной! Я счастлива и достойно буду нести титул», — написала она.
Финал конкурса проходил в Москве с 1 по 3 декабря, сообщило РИА «Новости». В нем участвовали тысячи девушек из 20 стран. Ранее Айбазовой удавалось завоевать титулы «Мисс континентальной Европы-2017», «Мисс Ростова-2017», «Донская красавица-2018», «Мисс Черкесск-2018» и «Мисс мировая русская красавица».