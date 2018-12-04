10 вдохновляющих бьюти-новинок декабря

Новый месяц — новая подборка впечатляющих бьюти-новинок от редакции Passion.ru ! О самых ярких декабрьских ароматах, инновационном уходе за кожей и новых коллекциях декоративной косметики читайте в нашем материале.

Увлажняющий и питательный крем с экстрактом розы Rose Hydra-Nourishing Oil Cream от Darphin

Увлажняющий и питательный крем с экстрактом розы Rose Hydra-Nourishing Oil Cream содержит тройной концентрат розы: розовый воск, розовый абсолют и эфирное масло розы. Будучи на 91% натуральным по составу, крем защищает кожу от сухости под влиянием резкого перепада температур, питает и увлажняет, а также борется с возрастными и мимическими морщинами.

Идеальный нюд от Romanovamakeup

Помада-карандаш Sexy Lipstick Pen уже успела завоевать сердца поклонниц благодаря своей мягкой и пластичной текстуре, поразительной стойкости, удобстве в нанесении и миниатюрному размеру. Новый нюдовый оттенок Vintage Rose — настоящая находка для тех, кто хочет подчеркнуть свой природный цвет губ, придать им большую насыщенность и выразительность. В дополнение к новой помаде был создан карандаш для губ Sexy Lipstick Pen в идентичном оттенке Retro, а для бестселлера бренда — помады-карандаша Sexy Lip Contour в оттенке Ketione — новый оттенок контура Fashion Girl. Эти карандаши отлично подойдут как для придания идеально четкого контура губ в дополнение к помаде, так и для самостоятельного использования.

Новый романтичный аромат Beautiful Belle от ESTÉE LAUDER

Парфюмерная вода Beautiful Belle — это тонкое сочетание пьянящих нот цветков апельсинового дерева и гардении, окутанное бархатистыми переливами лепестков туберозы. Раскрываясь, аромат оставляет за собой манящий восточный шлейф. Притягательная амбра, роскошный абсолют фиалкового корня, мягкий аккорд замши и оттенки мускусного марципана добавляют композиции экстравагантной чувственности.

Зубная щетка Genius — единственная в своем роде, сделает процесс чистки зубов еще более эффективным, чем прежде. Уникальная технология защиты десен с датчиком давления, подающим сигнал в случае чрезмерно сильного нажатия на щетку, обеспечивает защиту вашим деснам, а революционная система определения зоны чистки и удобная круглая насадка позволяют удалить зубной налет из всех, даже самых труднодоступных участков. Приятное дополнение — стильный дизайн, который точно придется вам по вкусу!

Согревающая зимняя коллекция Orange Bitters от Jo Malone

Новый аромат Orange Bitters — это яркое сочетание ноток сладкого апельсина и спелого мандарина, дополненное звучным аккордом померанца и насыщенного чернослива. Аромат обладает запоминающимся шлейфом, который образуют ноты сандалового дерева и амбры. Коллекция Orange Bitters оформлена в сверкающую золотую упаковку под стать грядущим праздникам.

Инновационный уход для контура глаз HYALU B5 EYES от LA ROCHE-POSAY

Благодаря содержанию двух видов гиалуроновой кислоты и витамина B5 уход для контура глаз HYALU B5 EYES обладает не только увлажняющими, но и восстанавливающими свойствами. Уникальная формула продукта способствует повышению упругости кожи вокруг глаз, борется с морщинами и линиями обезвоженности, делает взгляд более открытым.

Крем для области вокруг глаз LE SOIN NOIR интенсивно увлажняет, питает и подтягивает кожу благодаря инновационному действующему компоненту — экстракту живительной водоросли на стадии гаметофита. Черный сок живительной водоросли помогает сделать кожу вокруг глаз более упругой, плотной и эластичной, борется со следами усталости, а также окрашивает продукт в глубокий и изысканный оттенок черного.

Матовая губная помада ROUGE D’ARMANI MATTE от Giorgio Armani

Матовая губная помада ROUGE D’ARMANI MATTE — это насыщенный стойкий цвет, комфортное нанесение и невероятная матовость в элегантной упаковке. Высокая концентрация пигментов окутывает губы ярким и равномерным цветом. Сочетание филлеров и масел обеспечивает длительное ощущение комфорта и делает матовое покрытие мягким, а не сухим. Губная помада ROUGE D’ARMANI MATTE доступна в пятнадцати различных оттенках: пастельных, розовых, оранжевых и ярко-красных.

Трио-набор миниатюр для макияжа от Benefit

Если вы не знаете, чем порадовать своих близких или саму себя на новогодние праздники, мы предлагаем вам получше присмотреться к этим лимитрованнным подарочным наборам от Benefit. Есть как минимум три причины, по которым просто нельзя пройти мимо них: наборы включают продукты-бестселлеры, уже полюбившиеся многим; яркая и праздничная упаковка и, наконец, привлекательная цена. Приятный бонус: цена подарочного набора меньше, чем общая стоимость содержащихся в нем продуктов!

Очищающая и омолаживающая пенка для умывания Mezolux от LIBREDERM

Пенка для умывания Mezolux бережно удаляет загрязнения и косметику с кожи благодаря ультрамягким веществам на основе яблочных кислот, а также восстанавливает кожу благодаря входящим в состав бетаину и пантенолу.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота и другие увлажняющие ингредиенты глубоко увлажняют кожу, а экстракт японской водоросли Kombu помогает выровнять микрорельеф кожи и стимулирует синтез коллагена.