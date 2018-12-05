3 запрещенных приема в макияже перед сексом

Все знают, что мужчин возбуждают красивые женщины, поэтому неудивительно, что многие девушки предпочитают сделать хотя бы легкий макияж, когда планируют незабываемый вечер с любимым. Однако иногда из-за неправильного выбора мейкапа для события X вы можете попасть в очень неловкую ситуацию, и вечер, который должен был стать незабываемым, превратится в сущий кошмар. Редакция WMJ.ru рассказывает, какой макияж делать не стоит, если вы планируешь заниматься «этим».

Матовую помаду в сторону

Яркие губы — маленькая одержимость многих девушек. Красавицы считают, что алая или темная помада на губах возбуждает представителей сильного пола. Так-то оно так, но перед близостью помаду насыщенного оттенка лучше смыть. В лучшем случае она просто останется на одежде и лице твоего бойфренда, а в худшем — на других стратегически важных местах, если вы, конечно, понимаете, что мы имеем в виду. Уверены, что вы помните, насколько стойкой бывает матовая помада и как тяжело она смывается с кожи.

Никакого блеска для губ

История с блеском для губ примерно такая же, как и с матовой помадой. Только проблема с этим бьюти-средством не в его стойкости, а в текстуре. Хотя блеск для губ обязательная часть трендового макияжа с влажным эффектом, многие красотки стараются пользоваться им не слишком часто: держится он недолго, размазывается по лицу, а еще к губам крайне неприятно липнут волосы.

Только представьте ситуацию: дело дошло до поцелуев и предварительных ласк, а вы оба уже по уши измазались в средстве, которое вы имели неосторожность нанести на губы. Ни о каких приятных ощущениях и тем более об оргазме и речи идти не может: вы и ваш партнер немедленно побежите в ванну избавляться от неприятного ощущения липкости.

Если тушь, то только водостойкая

Решили накрасить ресницы перед сексом? Воспользуйтесь водостойкой тушью, не стоит уповать на судьбу и возможности неводостойкой альтернативы. Не будем говорить о том, что она может сползти под глаза еще во время близости или когда вы решите порадовать любимого оральными ласками. После первого же душа вы вернетесь обратно в постель не милашкой, которая ушла в ванную комнату, а пандой. Мужчина может испугаться таких радикальных перемен.

Будь аккуратнее с подводкой

Жидкая подводка хоть и наименьшее из зол, но и она может вас подвести в момент интимной близости: растечься, отпечататься на подвижном веке или на коже вашего бойфренда. Опять же лучше отдавать предпочтение водостойким продуктам, как в случае с тушью. Если вас не смущает, что в запале хвостики стрелок могут стереться или размазаться, смело наносите это бьюти-средство: мужчин заводят подчеркнутые глаза и кошачий взгляд.

Штукатурка на лице и сильный контуринг

Несовершенства есть у всех, однако не все красавицы маскируют их под толстым слоем штукатурки, рисуют новое лицо с помощью скульптора и проводят прочие манипуляции с тоном. Перед сексом мы настоятельно советуем сделать минимальный мейкап. Главное — не переборщить с тональными средствами. Причин несколько. Во-первых, едва макияж переживет бурную ночь и под утро останется в первозданном состоянии. Во-вторых, слишком плотный мейкап может забить поры и вызвать высыпания и мелкие прыщики наутро.

И на десерт подумайте вот о чем: только представьте, что случится, если вы заснете у любимого на плече. Мужчина просыпается и видит необъяснимое преображение: с одной половины лица вы все еще непризнанная сестра клана Кардашьян с острыми скулами, а с другой — пухлощекая милашка. Магия, не иначе!

Полегче с румянцем

Румяна еще один бесполезный бьюти-продукт перед сексом. Во время близости ваше лицо краснеет по вполне понятным причинам: кровь приливает к щекам, и на них расцветает естественный румянец. Если вы предварительно нанесете на яблочки румяна, то рискуете превратить свое лицо в помидор. Кроме того, румяна, скорее всего, сотрутся в первую очередь, так какой смысл их наносить?