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Как избавить кожу от стресса 

BeautyHack.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Мокрый снег, мороз и ветер — ваша кожа тоже чувствует, что в Россию, наконец, пришла зима? Покраснения, шелушения, тусклый цвет лица: ваша кожа испытывает явный стресс. В помощники здоровой коже выбирайте проверенные средства, которые направлены на борьбу с сезонным стрессом.
Такие нашлись у бренда Skinbiotic, специалисты которого говорят, что главное — здоровье кожи. Если вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь и регулярно ухаживаете за собой, косметика вам не понадобится — лицо приобретет цветущий вид.
Марка предлагает профессиональный подход к уходу за кожей, чтобы вы увидели результат, как после салонного ухода. Все линейки бренда (а всего их четыре) полностью адаптированы, чтобы пользоваться ими дома легко и с удовольствем.
Секрет — в уникальных составах. Марка объединила пробиотики, натуральные компоненты и суперфуды (что это — читайте здесь), чтобы добиться максимального результата в короткие сроки (wow-эффект заметен уже через несколько недель).
Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала вывести кожу из стресса при помощи линейки Youth Activist.
«Больше всего меня беспокоят не краснота и шелушения — их легко избежать с помощью регулярного увлажнения и защиты. А вот с тусклостью лица бороться сложнее — даже с сияющими праймерами и хайлайтером кожа не выглядит здоровой. Еще заметила, что она стала менее упругой: даже после морозной прогулки и подтягивающих сывороток.
Решила не отчаиваться и найти личного тренера для кожи (именно так обещают работать средства Skinbiotic). Первой «в ход» пошла энзимная пудра «Coffee To Go».
Понравилось название — если каждое утро я бужу свой организм чашкой горячего напитка по дороге на работу, почему бы не «разбудить» и кожу? Средство мелкого помола напоминает пилинг — обещает приостановить первые признаки старения, но для моей кожи сработало как катализатор. Улучшился цвет лица, появился легкий румянец. Приятный бонус — избавление от шелушений и гладкость кожи.
В составе есть экстракт зеленого кофе (все же знают, что он полезнее черного?). Он стимулирует работу клеток и улучшает кровообращение. Высыпаю пол ложки средства на ладонь, смешиваю с водой — получается легкий мусс, который не травмирует и не царапает кожу. Имбирь в составе тоже значится не случайно — он отвечает за то, чтобы здоровый цвет лица сохранялся надолго.
Одного средства для умывания недостаточно: я запаслась еще двумя кремами Anti-age Light и Rich «Упругий горох». Название рождает ряд смешных ассоциаций, в том числе с грядками на даче.
Все верно, главный ингредиент в составе — горох. Он как будто дает коже «ударную» дозу энергии и насыщает ее влагой (что особенно ценно зимой). Даже если вы еще слишком юны для борьбы с морщинами, не отказывайтесь от этого средства — оно выведет кожу из стресса уже за пару применений: заметите здоровый цвет лица, сияние и увлажнение.
А если первые морщины уже стали беспокоить, крем поможет бороться и с ними, но не сглаживая визуально, а улучшая метаболизм кожи (да-да, у нее он тоже есть).
Состав похож на обед в ЗОЖ-ресторане: горох, семена чиа, кресс-салат, масла ши и миндаля (в Rich версию добавили еще масла какао бобов, ореха макадамия и кукурузное — чтобы усилить эффект). Но такая комбинация работает: кожа становится упругой и гладкой (о стрессе и раздражениях можно забыть до конца зимы).
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