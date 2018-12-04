Фанаты, сделавшие пластику ради сходства с кумирами

Фанаты готовы на многое, чтобы быть похожими на кумиров. Они копируют стиль в одежде, выбирают те же причёски, подбирают похожий макияж. А некоторые особо рьяные поклонники даже идут к пластическому хирургу, чтобы всерьёз «превратиться» в звезду.

1. Сара Шмидт, фанатка Иванки Трамп . 34-летняя девушка обожает Дональда Трампа и его семью, а теперь Сара, прибегнувшая к помощи пластического хирурга, даже похожа на дочь американского президента.

2. Лорна Блисс, поклонница Бритни Спирс . Лорна обожает Бритни с детства и всегда мечтала быть похожей на любимую певицу. Повзрослев. Блисс полностью сменила гардероб, прошла курсы вокала, научилась танцевать и с помощью врача улучшила внешность, приблизившись к Бритни. Сегодня Лорна Блисс — одна из самых успешных двойников артистки.

3. Коди Хайнс, ещё один ценитель творчества Спирс. Молодой человек из Огайо был влюблён в Бритни Спирс. В какой-то момент он решил, что должен быть точь-в точь как его любимица. Не остановило парня даже то обстоятельство, что он был мужчиной. Коди сделал операцию по смене пола и изменил черты лица, так что теперь он Кара Николь, тоже вполне преуспевающий двойник Бритни Спирс.

Каких ещё знаменитостей копируют фанаты? Узнайте об этом из видео.