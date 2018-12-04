Самые дорогие процедуры для красоты

Нам часто внушают, что красота требует жертв и определенных материальных вложений. И пока кто-то экономит на масках для лица, другие тратят сотни (а порой и тысячи) долларов на необычные и, как утверждают, действенные бьюти-процедуры.

Массаж драгоценными камнями ($300)

Если вы все еще считаете, что LPG-массаж — дорогое удовольствие, стоит вспомнить, что все познается в сравнении. Для кого-то массаж драгоценными камнями — вполне обычная процедура. Правда, ехать за ней придется довольно далеко, в один из спа-отелей самого Дональда Трампа . Но, говорят, оно того стоит. Перед процедурой клиентам предлагают самим выбрать камни — рубины, сапфиры, изумруды или бриллианты, — которыми потом и сделают массаж. Правда, перед этим самоцветы нагреют. Ну а после этого обещают просто неземное блаженство. Говорят, что драгоценные камни впитывают весь негатив, очищают чакры, выводят из организма шлаки, да и самооценку, вероятно, повышают.

Массаж кактусами $450

Если вы не поклонник ювелирных изделий и сердце ваше не начинает биться чаще от одного упоминания о драгоценностях, выдумщики от индустрии красоты готовы предложить вам другой необычный вариант массажа. В мексиканском отеле Four Seasons гостям предлагают сделать массаж кактусом опунции. Пугаться не стоит, на иглоукалывание это совсем не похоже, т.к. перед началом процедуры с растения удаляют иголки. Для массажа они не нужны. Ценность имеет сок опунции, который известен своими отличными увлажняющими свойствами. Говорят, кожа после такого массажа нежная, как у младенца. И стоит «всего-ничего» — $450.

Маска на основе птичьего помета $700

Вы уже сморщили нос и удивленно округлили глаза? Реакция вполне предсказуемая. Тем не менее, процедура пользуется довольно большой популярностью. Плюс ко всему известно, что птичьи фекалии (а именно — соловьиные) считались секретным ингредиентом гейш. А вы же помните, какая у них кожа? Современные красотки тоже стремятся к идеалу, поэтому и доверяют свои лица профессионалам, уверяющим, что уникальная маска осветлит и восстановит кожу, а еще сделает ее восхитительно свежей. Кстати, птичий помет перед нанесением на лица жаждущих мгновенного преображения красоток обязательно дезинфицируют.

Маска для волос из черной икры ($1500)

Маска из клубники или огурчики на глаза от отеков — прошлый век! Современные красавицы (при условии того, что имеют внушительный счет в одном из известных банков, конечно) не мелочатся и ухаживают за собой с помощью настоящих деликатесов. Уход за волосами посредством черной икры — лишь одна из таких «экзотических» процедур. Придумали его лондонские стилисты, которые вспомнили, что черная икра очень богата омега-3 жирными кислотами, и решили использовать полезное свойство продукта в бьюти-индустрии. Для начала, как обычно, волосы моют шампунем, а затем на всю длину наносят черную икру и оставляют на 20 минут. Говорят, волосы после такой процедуры приобретают зеркальный блеск и заметно укрепляются.

Плазмолифтинг ($2500)

@kimkardashian

Этот метод омоложения основан на том, что выглядеть лучше вам помогает собственная плазма. Инъекции очищенных через центрифугу клеток крови с высоким содержанием тромбоцитов благотворно влияют на состояние кожи: морщины исчезают, кожа становится гладкой и упругой.

Педикюр с трюфелями ($3000)

Этот деликатес, как и черную икру, предлагают не только в ресторанах, но и в люксовых салонах красоты. А применяют трюфели для педикюра. Для начала ваши ножки приведут в порядок обычным способом, а потом начнется волшебство. Ступни на час покроют удивительной, издающей потрясающий аромат, маской из белого шоколада, малины и трюфельной стружки. Говорят, что после этого снова делать педикюр придется лишь через пару месяцев.

Алмазно-рубиновый пилинг ($7000)

Эту драгоценную во всех смыслах слова придумал косметолог Скотт Борба. Для этой процедуры алмазы и рубины измельчают в мельчайшую крошку и ею делают пилинг. После этого кожу обрабатывают молочной кислотой. Гладкость кожи и удивительное ее сияние вам гарантированы.