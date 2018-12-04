Звездные мужчины, покорившие женщин не красотой

Есть актёры, покоряющие поклонниц эффектной внешностью и роскошной фигурой. Но есть и артисты, которые не могут похвастаться эталонной красотой, однако это не мешает им иметь армию фанаток. Фантастическая мужская харизма и невероятное обаяния — вот залог их многолетнего успеха.

1. Аль Пачино прославился после участия в фильме «Крёстный отец». Для него это была всего лишь третья картина в карьере, но после неё он навсегда приобрёл статус секс-символа. О личной жизни Пачино никогда не распространялся, но известно, что женат он никогда не был. И это обстоятельство до сих пор будоражит поклонниц 78-летнего актёра, ничуть не потерявшего привлекательности с годами.

2. Жан-Поль Бельмондо принадлежит к мужчинам, способным покорять одним взглядом. Природа наградили Бельмондо сомнительной внешностью, но дала и колоссальный талант. Вокруг актёра всегда были самые красивые женщины, которые предпочитали Жана-Поля более молодым и красивым кавалерам. Сегодня артисту 85, но на него всё так же заглядываются девушки.

3. Жерар Депардье с молодости был любимцем женщин, хотя черты его лица далеки от классических. Популярный актёр и винодел привлекал противоположный пол нет только актёрским даром, но и потрясающим шармом. В нынешнем году актёр отпразднует 70-летие, но его романам по-прежнему нет числа.

Смотрите ролик и узнайте о других актёрах, которых не назовёшь красавцами, но которые дадут фору своим сыновьям и даже внукам.