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Звездные мужчины, покорившие женщин не красотой 

Рамблер 1 час назад
Есть актёры, покоряющие поклонниц эффектной внешностью и роскошной фигурой. Но есть и артисты, которые не могут похвастаться эталонной красотой, однако это не мешает им иметь армию фанаток. Фантастическая мужская харизма и невероятное обаяния — вот залог их многолетнего успеха.
1. Аль Пачино прославился после участия в фильме «Крёстный отец». Для него это была всего лишь третья картина в карьере, но после неё он навсегда приобрёл статус секс-символа. О личной жизни Пачино никогда не распространялся, но известно, что женат он никогда не был. И это обстоятельство до сих пор будоражит поклонниц 78-летнего актёра, ничуть не потерявшего привлекательности с годами.
2. Жан-Поль Бельмондо принадлежит к мужчинам, способным покорять одним взглядом. Природа наградили Бельмондо сомнительной внешностью, но дала и колоссальный талант. Вокруг актёра всегда были самые красивые женщины, которые предпочитали Жана-Поля более молодым и красивым кавалерам. Сегодня артисту 85, но на него всё так же заглядываются девушки.
3. Жерар Депардье с молодости был любимцем женщин, хотя черты его лица далеки от классических. Популярный актёр и винодел привлекал противоположный пол нет только актёрским даром, но и потрясающим шармом. В нынешнем году актёр отпразднует 70-летие, но его романам по-прежнему нет числа.
Смотрите ролик и узнайте о других актёрах, которых не назовёшь красавцами, но которые дадут фору своим сыновьям и даже внукам.
Женский форум
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