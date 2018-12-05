Реально ли подтянуть лицо с помощью чудо-нитей

Нитевой лифтинг на пике своей популярности! Вместе с врачами разбираемся, может ли он быть альтернативой пластической операции и реально ли с помощью нитей скорректировать овал лица, избавиться от провисающих щек и двойных подбородков.

Хочу подтянуть и омолодить лицо, помогут ли нити?

Во время косметологической подтяжки кожу на глубине 3–5 миллиметров «прошивают» десятками ультратонких ниток с насечками. Врачи считают, что это эффективный и доступный вариант для борьбы с возрастными изменениями. Но не запущенными. Кстати, лифтинговые нити не стоит путать с мезонитями — первые подтягивают ткань, фиксируя ее в новом положении и избавляя таким образом от лишних миллиметров на лице. Вторые не дают эффекта лифтинга, речь идет только о возможном улучшении качества кожи и ее увлажнении.

Сколько длится процедура: 1 часПродолжительность эффекта: до 2–3 летХирургическая альтернатива: фейслифтинг у хирурга

Что думает косметолог?

Нелля Соломаха дерматолог, косметолог клиники «Скандинавия»

Многие задумываются о подтяжке лица у хирурга, но не хотят проводить ее слишком рано. Мы знаем, как «выиграть» десять лет, не прибегая к скальпелю, — с помощью инъекционной пластики дермальными имплантатами на основе гиалуроновой кислоты (филлеры) и установки нитей. Как это происходит: чтобы добиться заветного лифтинг-эффекта, нужно восполнить утраченные с возрастом объемы тканей лица и подтянуть кожу. Действуем пошагово. Анализируем ключевые точки лица пациента, составляем стратегическую схему инъекций и в несколько подходов вводим филлеры. Современные препараты по своей структуре похожи на естественные ткани, подстраиваются под мимику, не набирают воду и не дают отечности — так что не нужно бояться «эффекта хомячка». Все выглядит естественно! После инъекционной коррекции или на любом из ее этапов приступаем к установке нитей. Я предпочитаю использовать рассасывающиеся, с молочной кислотой в составе. Благодаря таким нитям мы не только механически стягиваем кожу, но и химически сокращаем подкожно-жировую клетчатку. Она «садится», как джинсы после стирки. Пациент видит результат сразу после процедуры, в течение месяца он усиливается. Кожа становится более подтянутой, а контуры лица — четкими. Многие удивляются и не верят, что такое вообще возможно».

Что думает хирург?

Павел Куприн главный врач Клиники доктора Куприна

То, что подвластно хирургу, неподвластно косметологу, и наоборот. Например, хирург не в силах убрать мелкие морщинки с лица, а косметолог запросто это сделает. Но вот уже опущенные ткани никакими нитями или филлерами не поднять. Этого можно добиться только в операционной! Поэтому бывает так, что косметолог долго работает с пациентом и в итоге понимает, что не может получить выраженного лифтинг-эффекта. И направляет его к хирургу. А уже тот с помощью подтяжки лица избавляется от провисающей кожи, глубоких складок, брылей и двойных подбородков. Я хорошо отношусь к нитевому лифтингу при легком птозе и в качестве средства профилактики, но точно не могу рекомендовать его возрастным пациентам в качестве альтернативы хирургической подтяжке. Для всего свои показания. Кстати, иногда пациенты опасаются, что после постановки нитей провести операцию у хирурга не удастся. Это миф».

Есть ли другие способы подтяжки лица без операции?

При работе с кожей нужно понимать, чего ты хочешь: получить эффект прямо сейчас или работать долго и скрупулезно, зато через десять лет выглядеть моложе сверстниц. Косметологи советуют запастись терпением и пойти по второму пути. Например, тот же самый RF-лифтинг после первого раза не омолодит вас на пять лет, но замедлит возрастные изменения в том случае, если проходить процедуру курсами. Благодаря выработке собственного коллагена и эластина кожа начинает выглядеть лучше, чем годом ранее. Вот такая бьюти-инвестиция.

Что думает косметолог?

Татьяна Терентьева ведущий косметолог «Первая Линия. Health Care Resort»

Даже если вы уже провели подтяжку лица у хирурга, не стоит забывать о работе над качеством кожи с косметологом. Ведь она может быть натянута, как бильярдный шар, но все равно оставаться тусклой, серой и безжизненной. Так что RF-лифтинг или терапию фибробластами никто не отменял. А вообще перед тем, как решиться на серьезное вмешательство, будь то нитевой лифтинг или эндоскопическая подтяжка, рекомендую пройти тестирование и получить свой генетический паспорт кожи. Чтобы понять, какие процедуры подходят именно вам. Например, если исследование указало на нарушение выработки коллагена, то это может говорить о возможных сложностях в восстановительном периоде после операции. А если коллагена, наоборот, слишком много — о склонности к рубцеванию ткани. Когда на руках у пациента есть генетический паспорт кожи, работать с ним гораздо проще».