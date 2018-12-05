Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реально ли подтянуть лицо с помощью чудо-нитей 

Собака.ru 5 часов назад
Фото: depositphotos
Нитевой лифтинг на пике своей популярности! Вместе с врачами разбираемся, может ли он быть альтернативой пластической операции и реально ли с помощью нитей скорректировать овал лица, избавиться от провисающих щек и двойных подбородков.

Хочу подтянуть и омолодить лицо, помогут ли нити?

Во время косметологической подтяжки кожу на глубине 3–5 миллиметров «прошивают» десятками ультратонких ниток с насечками. Врачи считают, что это эффективный и доступный вариант для борьбы с возрастными изменениями. Но не запущенными. Кстати, лифтинговые нити не стоит путать с мезонитями — первые подтягивают ткань, фиксируя ее в новом положении и избавляя таким образом от лишних миллиметров на лице. Вторые не дают эффекта лифтинга, речь идет только о возможном улучшении качества кожи и ее увлажнении.
Сколько длится процедура: 1 часПродолжительность эффекта: до 2–3 летХирургическая альтернатива: фейслифтинг у хирурга

Что думает косметолог?

Нелля Соломаха дерматолог, косметолог клиники «Скандинавия»
Многие задумываются о подтяжке лица у хирурга, но не хотят проводить ее слишком рано. Мы знаем, как «выиграть» десять лет, не прибегая к скальпелю, — с помощью инъекционной пластики дермальными имплантатами на основе гиалуроновой кислоты (филлеры) и установки нитей. Как это происходит: чтобы добиться заветного лифтинг-эффекта, нужно восполнить утраченные с возрастом объемы тканей лица и подтянуть кожу. Действуем пошагово. Анализируем ключевые точки лица пациента, составляем стратегическую схему инъекций и в несколько подходов вводим филлеры. Современные препараты по своей структуре похожи на естественные ткани, подстраиваются под мимику, не набирают воду и не дают отечности — так что не нужно бояться «эффекта хомячка». Все выглядит естественно! После инъекционной коррекции или на любом из ее этапов приступаем к установке нитей. Я предпочитаю использовать рассасывающиеся, с молочной кислотой в составе. Благодаря таким нитям мы не только механически стягиваем кожу, но и химически сокращаем подкожно-жировую клетчатку. Она «садится», как джинсы после стирки. Пациент видит результат сразу после процедуры, в течение месяца он усиливается. Кожа становится более подтянутой, а контуры лица — четкими. Многие удивляются и не верят, что такое вообще возможно».

Что думает хирург?

Павел Куприн главный врач Клиники доктора Куприна
То, что подвластно хирургу, неподвластно косметологу, и наоборот. Например, хирург не в силах убрать мелкие морщинки с лица, а косметолог запросто это сделает. Но вот уже опущенные ткани никакими нитями или филлерами не поднять. Этого можно добиться только в операционной! Поэтому бывает так, что косметолог долго работает с пациентом и в итоге понимает, что не может получить выраженного лифтинг-эффекта. И направляет его к хирургу. А уже тот с помощью подтяжки лица избавляется от провисающей кожи, глубоких складок, брылей и двойных подбородков. Я хорошо отношусь к нитевому лифтингу при легком птозе и в качестве средства профилактики, но точно не могу рекомендовать его возрастным пациентам в качестве альтернативы хирургической подтяжке. Для всего свои показания. Кстати, иногда пациенты опасаются, что после постановки нитей провести операцию у хирурга не удастся. Это миф».

Есть ли другие способы подтяжки лица без операции?

При работе с кожей нужно понимать, чего ты хочешь: получить эффект прямо сейчас или работать долго и скрупулезно, зато через десять лет выглядеть моложе сверстниц. Косметологи советуют запастись терпением и пойти по второму пути. Например, тот же самый RF-лифтинг после первого раза не омолодит вас на пять лет, но замедлит возрастные изменения в том случае, если проходить процедуру курсами. Благодаря выработке собственного коллагена и эластина кожа начинает выглядеть лучше, чем годом ранее. Вот такая бьюти-инвестиция.

Что думает косметолог?

Татьяна Терентьева ведущий косметолог «Первая Линия. Health Care Resort»
Даже если вы уже провели подтяжку лица у хирурга, не стоит забывать о работе над качеством кожи с косметологом. Ведь она может быть натянута, как бильярдный шар, но все равно оставаться тусклой, серой и безжизненной. Так что RF-лифтинг или терапию фибробластами никто не отменял. А вообще перед тем, как решиться на серьезное вмешательство, будь то нитевой лифтинг или эндоскопическая подтяжка, рекомендую пройти тестирование и получить свой генетический паспорт кожи. Чтобы понять, какие процедуры подходят именно вам. Например, если исследование указало на нарушение выработки коллагена, то это может говорить о возможных сложностях в восстановительном периоде после операции. А если коллагена, наоборот, слишком много — о склонности к рубцеванию ткани. Когда на руках у пациента есть генетический паспорт кожи, работать с ним гораздо проще».
Собака.ru: последние новости
Эксперимент: как без денег проехать от Петербурга до Лиссабона (34 города и 10 стран!) Спешиалти, кемекс и терруар: как выпить кофе и понять, что это точно кофе Ксения Собчак считает себя «прямой причиной» отставки Полтавченко
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как загадывать желания, чтобы они сбывались
Названа самая красивая россиянка «с формами»33
Что привлекает партнеров друг в друге
3 запрещенных приема в макияже перед сексом
Прошу совета: не могу перестать следить за бывшим5
Новости партнеров
Видео
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
01:00
Седокова рассказала о секрете популярности у мужчин
Звёзды
00:15
Чем полезно сливочное масло
Еда
02:23
Звезда «Пятидесяти оттенков» вышла в свет без белья
Звёзды
05:42
Звезды шоу-бизнеса 90-х, сумевшие вернуться
Звёзды
04:35
Прически знаменитостей, изумившие фанатов
Звёзды Красота
01:35
Седокова призналась в отношениях с известным певцом
Звёзды
04:30
Звездные мужчины, покорившие женщин не красотой
Красота Звёзды
00:18
Ведущая Первого канала беременна в четвертый раз
Звёзды
01:12
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение