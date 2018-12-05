8 главных секретов окрашивания

Редакция WMJ.ru вместе с арт-директором сети студий колористики «На Высоте» Еленой Власовой предлагает тебе несколько полезных советов, которые помогут выйти из салона с желаемым цветом волос. Подробнее читай в нашем материале!

Зачастую девушки поддаются сиюминутному желанию, а потом жалеют. Не торопись. Хорошо обдумай свое решение, определись, чего ты хочешь, взвесь все за и против и, если желание изменить бьюти-образ по-прежнему не пропало, действуй! Помни несколько простых правил, которые помогут получить желаемый результат:

Выбирай профессионалов

Посмотри каталог работ мастера. Запишись на консультацию и подробно обсуди с ним будущий образ. Если твои представления об оттенке мечты расходятся с представлениями мастера — ищи себе другого колориста.

Доверяй своему стилисту

Только грамотный специалист может подобрать правильный образ, сделать красивый стойкий цвет и сохранить здоровье волос. К тому же вероятность того, что тебе окажет некачественную услугу специалист, проверенный опытом и с репутацией, на которую он работал много лет, крайне мала.

Никакого домашнего окрашивания

Окрашивание волос в домашних условиях на первый взгляд кажется не такой уж плохой идеей: это удобно, дешево и к любимому стилисту через весь город ехать не придется. На деле ситуация с домашним окрашиванием примерно такая же, как и с домашним кератиновым выпрямлением. Профессиональные продукты в руках дилетанта редко когда приводят к ожидаемому результату.

Конечно, в любом супермаркете на полке ты найдешь краску для домашнего окрашивания с подробной инструкцией по эксплуатации, но и в этом случае не все так просто. Краска из супермаркета рассчитана на все типы волос (иными словами, производители физически не могут учесть индивидуальное состояние волос, как это может сделать опытный стилист). Кроме того, при смешивании домашних красителей результат может оказаться, мягко говоря, неожиданным, чего опять же не случится в салоне.

Не привязывайся к марке красителя

Выбирать специалиста, отталкиваясь от марки красителя, на котором он работает, неверно. Грамотный колорист, который хорошо знает свой продукт, всегда сделает красивый и стойкий цвет. И наоборот, даже самый дорогой краситель в руках непрофессионала может дать плачевный результат. Разница между красителями экономкласса, бизнес-класса и люкс заключается лишь в том, что в одних меньше ухаживающих компонентов, а в других больше. При этом профессиональный краситель — обязательное условие салонного окрашивания. Именно профессиональная продукция дает хороший результат, сохраняет качество волос и гарантирует, что при смене цвета ты не получишь «сюрприз» вместо ожидаемого оттенка.

Не отходи далеко от естественного цвета

За одно посещение не стоит кардинально менять образ. Например, если ты решила затемнить волосы, то попробуй сделать это максимум на 1-2 тона, в случае с осветлением — максимум на 3 тона. Это правило служит своеобразной страховкой на случай, если результат окрашивания не оправдает твоих ожиданий. Более кардинальные перемены не позволят вернуться в исходный цвет без вреда для здоровья волос.

Протестируй на одной пряди

Откажись от услуги, если во время консультации тебе не предложили сделать тест на пряди. Только с помощью этого метода можно понять, на сколько тонов можно осветлить волосы без потери их здоровья и качества.

Без тонирования никуда

Не пренебрегай салонным тонированием. Эта услуга придает окрашенным волосам хороший оттенок, питает их, убирает ломкость и хрупкость, снимает статику. Ухаживающие компоненты в составе профессиональных тонирующих средств, грамотно подобранных мастером, наполняют волосы жизненной силой и делают их более эластичными, блестящими, плотными. Процедуру желательно повторять один раз в 5-6 недель.

Заботься о здоровье волос до и после окрашивания

Залог качественного окрашивания — здоровые волосы. Не забывай ухаживать за ними и следовать советам своего мастера после окрашивания. Благодаря специальным шампуням и средствам ты сможешь сохранить цвет надолго, а маски и специальные средства с маслами и силиконами помогут восстановить локоны после осветления.