Названа самая красивая россиянка «с формами»

32-летняя жительница Таганрога Анастасия Бокша заняла первое место в конкурсе «TOP MODEL Russia PLUS 2018». Прекрасная мама двух детей доказала всем девушкам: чтобы быть королевой красоты вовсе не обязательно быть 18-летней и иметь параметры 90-60-90.

Предлагаем вам лично ознакомиться с фотографиями этой удивительной россиянки, а также с другими участницами конкурса для дам «с формами».

Конкурс красоты среди моделей plus-size проводится в России во второй раз. За организацию мероприятия отвечает один из московских продюсерских центров. Его цель — дать возможность женщинам с «неидеальными фигурами» попробовать свои силы в модельном бизнесе.

Учредитель конкурсов «Топ Модель России» и «Топ Модель России Plus» Александр Абдулимов говорит, что, совмещая эти два события, он пытался показать два типа прекрасного — девушек с выдающимися формами и высоких стройных моделей.

Мы хотим установить свои собственные российские стандарты красоты и выявить женское начало во всем его великолепии, — говорит Абдулимов.

Конкурс «TOP MODEL Russia PLUS 2018» состоял из нескольких этапов. Его участницы появлялись на сцене в деловых костюмах, спортивной одежде и нарядных платьях от известных дизайнеров. Победительница конкурса Анастасия Бокша выбрала для последнего дефиле роскошное белое платье от Людмилы Кузовкиной.

Девушка призналась, что во время соревнования чувствовала себя уверено.

«Мне очень шли мои наряды, поэтому на подиуме я получала настоящее удовольствие от происходящего, — рассказывает Анастасия. — Безумно приятно, что мою красоту оценили».

Что еще известно об Анастасии, кроме того, что она невероятно красивая? Оказывается, уроженка Таганрога еще и чертовски умна. Девушка с отличием окончила школу и получила два красных диплома о высшем образовании. Около семи лет королева красоты работала помощником депутата при городской думе, секретарем партии.

В 2007 году за свои профессиональные старания Анастасия получила звание «Лидер года» в Ростовской области.

Сейчас у модели plus-size есть собственный бизнес — детский игровой клуб. Вместе с супругом Анастасия воспитывает двоих детей, сына и дочь.

В настоящее время Анастасия модель второго тура проекта SmoothStyle.

Девушка регулярно занимается в зале, чтобы поддерживать свое тело в отличной форме.

Впрочем, хватит слов, просто посмотрите на эти фото. Нет сомнений, что Анастасия заслужила звание королевы красоты!