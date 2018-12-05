10 небольших ошибок, которые превращают вас в неряху

С самого детства нас учат быть чистоплотными и аккуратными. Согласись, ничто так не отвращает от человека, как неряшливость. Ты можешь не одеваться с иголочки, не посещать спа-салоны, но выглядеть опрятно должна. Ведь это, в первую очередь, демонстрирует твое уважение к себе.

Вот только неаккуратным можно казаться даже с чистыми волосами, зубами, телом и в постиранной блузке. Существуют 10 маленьких деталей, которые могут заставить окружающих назвать тебя неряхой, даже если твой наряд стоит десятки тысяч. Об этих предательских мелочах мы тебе и расскажем.

1. Не совсем белый

К сожалению, белые вещи не очень практичны и через несколько стирок они приобретают сероватый или желтоватый оттенок. Даже если такое приключилось с твоей любимой вещью, перестань ее носить — это ужасно. То же самое касается пятен от пота. Кстати, не отправляй белую одежду в машинку вместе с полотенцами или постельным бельем. Они могут терять волокна в процессе стирки, что всегда негативно сказывается на одежде.

2. Мятая одежда

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Особенно это касается офисных блуз и платьев в пол. Если на тебе мятая одежда, то все твои многочасовые старания с прической, макияжем, подбором наряда попросту зря. Конечно, есть ткани, которые можно гладить час, но через 5 минут они становятся похожи на гармошку. Чтобы на воротнике не появлялись «морщины», начинай глажку, пока рубашка еще слегка влажная, и не забудь проутюжить его и снаружи, и с изнанки.

3. Резинки на руке

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Не понятно, откуда взялась эта мода, но большинство молодых девушек, да и женщин в возрасте, носят на руке популярную резинку Invisibobble, которая больше напоминает провод от старого телефона. Всё бы хорошо, но стилисты твердят: на запястьях носят либо часы, либо браслеты. Особенно, если ты работаешь в офисе. А резинку спрячь в косметичку или используй по назначению.

4. Сколотый лак на ногтях

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Здесь можно обойтись без слов. Просто запомни одно простое правило: лучше никакого лака, чем потрескавшийся лак недельной давности. Это же относится к поломанным через один ногтям и заусеницам.

5. Слишком длинные штаны

Длинные брюки удлиняют ноги, но рано или поздно ты на них наступишь, да и пыль они всю убирают с дорог. Не самое привлекательное зрелище, когда идет красивая женщина, а подол ее брюк в нитках, грязи и маленьких дырках. Просто определись перед покупкой штанов, под какую обувь ты будешь их надевать — на низком или высоком каблуке. И сразу укороти их у швеи, чтобы потом не пришлось превращать их в бриджи.

6. Полинявшие джинсы

Черные и темно синие джинсы со временем линяют и имеют уже не совсем насыщенный цвет. Чтобы избежать выцветания джинсовой ткани, стирай их, вывернув наизнанку, и только в холодной воде. Ведь тёплая вода разрушает волокна денима и заставляет его линять буквально на глазах. Такие штаны тебя явно не украсят и удешевят любой образ.

7. Слишком много сумок

С пакетами, особенно с брендовых бутиков, вообще ходить дурной тон. Тяжело выглядеть аккуратно с тремя сумками и пакетом в зубах. И пусть такая картина всегда будет уместна во время шопинга, для работы или прогулки лучше выбрать вместительную сумку, куда спокойно можно уложить и папку, и ноутбук, и для косметички место останется. А если она будет еще и из натуральной кожи — просто супер.

8. Ворс и пыль на одежде

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Не забывай перед выходом пройтись по одежде валиком для чистки. Особенно это касается осенних пальто темного цвета. Просто ужасно выглядит девушка, у которой на одеже шерсть кота, волосы, разные нитки и прочий мусор.

9. Катышки

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Это вечная проблема. К сожалению, большинство одежды рано или поздно обрастает этими жуткими катышками. Если на твоем любимом свитере появились эти враги, то стоит от него отказаться. А если купить новый возможности нету, то вооружись бритвой и «сбрей» катышки.

10. Обувь не по размеру

Какой бы не была манящей цена на распродаже, никогда не покупай обувь больше или меньше своего размера. Мало того, что это практически всегда будет замечено окружающими, так ты еще и будешь мучатся от боли в ногах. Да и в негодность такая парочка гарантировано придет куда скорее.

Не позволяй этим ошибкам присутствовать в своей жизни.