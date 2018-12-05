Как менялись эталоны мужской красоты

Эталоны мужской красоты, как показывает жизнь, настолько же непостоянны, как и всё в этом мире.

В разные годы мужчины успели восхититься и худышками и упитанными дамами, а женщины успели прийти в восторг от мужских бакенбардов, нарочитой брутальности и приталенных до невозможности костюмов.

Как менялись эталоны мужской красоты и могут ли они сегодня вызывать восхищение у дам?

1900 сплошные Аполлоны. Юджин Сэндоу

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Более ста лет назад, мужчины твердо верили, что восхитить женщину можно надев растянутый полосатый комбидресс и выставив напоказ мышцы. Силачи с подкрученными усиками вызывали страсть у тогдашних красоток. Один из ярких тому примеров — Юджин (Евгений) Сэндоу-отец бодибилдинга. Кстати этот «красавчик» будучи уверенным в собственной неотразимости, так кичился своими формами, что во время поединков из костюмов предпочитал лишь фиговый листочек. Для сегодняшних дней такой образ точно не подходит.

1920 рафинированное эстетство. Рудольф Валентино

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Всего через каких-то 20 лет, горы мужских мышц женщины променяли на утонченность, и элегантность. Дамы сходили с ума от мужчин затянутых в узкие брюки и такие же узкие пиджаки. Неизменными оставались лишь усики, которыми мужчины продолжали покорять. Один из тогдашних секс-символов, находящихся в тренде — актер Рудольф Валентино. Стройный, отчасти слащавый, напомаженный красавец в тоской в глазах.

1940 свой парень или бравый солдат. Монтгомери Клифт

umnaja.ru

В 40-х годах двадцатого века, на смену сладким ребятам пришли эдакие бравые парни. Бесстрашие в глазах, элементы военной формы в одежде, высокие прически и образ защитника. Женщины восторгались мужчинами, похожими на тогдашнего красавца — Монтгомери Клифта.

1960 сексуальный бунтарь с томным взглядом. Элвис Пресли

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Начиная с 50-х и на протяжении еще почти 15 лет, эталоном мужской красоты были такие герои как молодой Ален Дэлон и ворвавшийся на сцену и в женские сердца Элвис Пресли. Мужчины такого типа были весьма харизматичны и считались запредельными красавцами. В меру упитанные, без особых кубиков на животе, они сводили с ума высокими прическами, огромными бакенбардами, томным взглядом и нарочито вальяжным поведением. Точно как герои анекдота: «Он скотина, подлец, урод, бабник, самовлюблённый лжец и сволочь. Ну, какая женщина тут устоит»? В наши дни, на улице такого красавца редко встретишь. Но хоть и без пафосной прически, пропустив пару бокальчиков в баре, многих мужчины пытаются изобразить томность взгляда, чем веселят «потенциальных жертв» женского пола.

Кстати, как ни странно, но и напыщенные красавцы тех лет были настолько пропитаны ложью, что даже сами этому поражались. Расправив плечи и брови они, во что бы то ни стало, старались затащить девушку в постель. Между прочим даже сам секс-символ тех лет Ален Делон в сердцах сказал: «Я ненавижу эту эпоху. Она вызывает у меня отвращение… Все кругом фальшивое и лживое. Больше нет уважения, внимания к чужому мнению. Значение имеют лишь деньги».

1980 «горные хребты». Железный Арни

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Вдоволь насытившись самовлюбленными эстетами и раскрепощенными томными красавцами, женщины затосковали по рельефным мужским торсам. В восьмидесятые девушкам снова захотелось видеть рядом с собой сильного мужчину, а не слащавого аристократа. В то время мужчина, который желал быть привлекательным, должен был похож на будущего терминатора — Арнольда Шварценеггера

2000-ые и наши дни

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Двухтысячные подарили миру совершенно новый эталон мужчины — эдаких метросексуалов. Справедливости ради стоит отметить, что именно тогда парни начались ухаживать за собой как полагается — безупречный одеколон, дорогая одежда и безукоризненная укладка. Один из тогдашних секс символов (да и сейчас он не сдает позиции) — Дэвид Бэкхем.

Сегодня мужчины предпочитают образ некоего нагламуренного лесоруба. Легкая небритость, ухоженное тело, смелый взгляд. В целом очень даже неплохо, если не впадать в крайности, конечно.

umnaja.ru

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Как показывает практика, женщины то и дело впадают в крайности и умиляются от совершенно странных мужских образов. Так, что дамам стоит быть требовательнее к сильному полу, чтобы не получилось как в известной шутке о том, что если постоянно снижать требования к мужчине, то можно дойти до «Слава Богу, не ссытся в постель, и ладно».