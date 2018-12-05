Как в 50 выглядеть на 30

Конечно, чем раньше вы начнете заботиться о себе, тем больше шансов встретить старость в отличной форме и с хорошим настроением. Но даже если вам уже далеко за 50 или еще не исполнилось 30, эти советы все равно пригодятся. Они просты, универсальны и при этом работают.

Здоровье

"Все болезни из головы" — эту фразу все чаще можно услышать от врачей, и чем старше человек становится, тем актуальнее эти слова. Чтобы прекрасно выглядеть, нужно, в первую очередь, прекрасно себя чувствовать. А для этого необходимо в том числе позаботиться и о своем настроении. Постарайтесь найти душевное равновесие, примите свой возраст и свое тело и работайте с тем, что в силах изменить.

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Например, начните вовремя записываться на прием к врачу, помните, что болезни легче предупредить, чем лечить. А кроме того, давайте себя время на сон, отдых и любимые дела, без этого не может быть и речи о здоровье и красоте.

Кожа

Даже если у вас нет возможности регулярно посещать косметолога, не нужно пренебрегать регулярным уходом. Не забывайте смывать макияж, очищайте и увлажняйте кожу.

@cindycrawford

Старайтесь пореже загорать, а перед выходом из дома не забывайте воспользоваться солнцезащитным кремом, даже если вы в городе и кажется, что солнца сегодня не будет. Ультрафиолет губительно действует на клетки кожи и организм в целом, ускоряя процессы старения.

Макияж

Кстати, о макияже. Косметика иногда способна творить чудеса, но и здесь есть нюанс. Если в юности вы любили эксперименты и безумные цвета, то в зрелом возрасте это не всегда, может быть, уместно. И наоборот, если вы всегда пренебрегали косметикой, стоит с ней подружиться. Дайте себе труд подобрать идеальный тон и тушь для ресниц, и ваше лицо преобразится. Отдавайте предпочтение кремовым текстурам, так как сухие, особенно компактные пудры, могут забиваться в морщинки и подчеркивать их.

Волосы

Тусклые волосы не украшают никого вне зависимости от возраста. Найдите "своего" парикмахера, который поможет вам выбрать идеально подходящий цвет волос и сделает актуальную стрижку. Прическа времен вашей молодости уже не украшает, а только выдает возраст. Не нужно за нее держаться.

Диета

Мы — то, что мы едим. Это заметно невооруженным глазом, и с возрастом у человека остается все меньше пространства для маневра. Оставьте фастфуд тем, кто действительно спешит и не успевает подумать о собственном здоровье.

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Зелень, овощи, рыба, орехи и другие действительно полезные продукты должны составлять основу вашего рациона. Лишние 5 килограммов накидывают десяток лет. А кроме того, провоцируют развитие серьезных заболеваний, например, сахарного диабета.

Фитнес

Человек молод, пока он двигается. Активный образ жизни позволяет сохранить здоровье. Проходите в день не менее десяти тысяч шагов, занимайтесь силовыми тренировками, не забывайте о растяжке.

globallookpress.com

Американская актриса Джейн Фонда, та самая, которая придумала аэробику и подсадила на нее весь мир, и в 80 лет выглядит не старше 50. Звезда благодарит за это здоровый образ жизни, правильное питание и совсем немного достижения современной косметологии.