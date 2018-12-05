Как сделать бедра и ягодицы идеальными

Как сделать тело упругим и подтянутым? Собрали бьютихаки звезд и советы врачей.

Компрессионная микровибрация на аппарате Endospheres Therapy

Эта процедура прекрасно подтягивает и улучшает микроциркуляцию крови. Метод основан на виброкомпрессионном массаже, который выполняется при помощи специального аппарата, состоящего из микросфер. Они вращаются вокруг своей оси, оказывая деликатное воздействие на кожу.

Аппарат Endospheres давно используют в спортивной медицине. Несколько лет назад его взяли на вооружение косметологи. Это безопасная, неинвазивная методика, позволяющая бороться с целлюлитом, отеками, дряблостью кожи. «Эндосфера» — любимая процедура основательницы сети салонов Keep Looking Ксении Шипиловой: «Люблю эффект от процедуры „Эндосфера“. Обожаю скрабы и обертывания — их никогда не бывает много. Если уезжаю в другую страну, всегда хожу в местные spa ­— даже если мне не нравится результат, я рада, что попробовала».

Питьевой режим

Вода — универсальный растворитель. Именно она ответственна за регуляцию метаболических процессов в подкожно-жировой клетчатке. Если воды недостаточно, обменные процессы замедляются. Соблюдение питьевого режима — первый шаг к упругой коже. Именно с него начала путь к идеальной фигуре It –girl Айза Анохина : «Мое утро начинается с первыми лучами солнца. Если есть время, делаю зарядку для лица. После того, как уложу детей вечером спать, начинается время масок, массажей и прочих женских „приятностей“. Обожаю жизнь на Бали за то, что там у меня есть время на спорт. В Москве на него нужно искать „окошко“.

Я пью много воды, принимаю витамины — витамин D, БАДЫ для нормальной работы ЖКТ. Днем обязательно наношу на кожу солнцезащитные сыворотки».

Бани и сауны

Регулярное посещение бани — отличный способ профилактики и комплексной терапии целлюлита. Воздействие высокой температуры улучшает кровообращение, лимфоток, нормализует обменные процессы, провидит кожу в тонус, помогает бороться с «апельсиновой коркой». Отправляясь в парную, не забудьте термос с чаем, который поможет вывести токсины. Отдавайте предпочтение травяным. Наш выбор — имбирный чай с мятой, малиной, земляникой и базиликом. Большая поклонница бани — Инна Маликова : «Я — самый настоящий бьютиголик, люблю все, что связано с красотой, кремами, скрабами. Проще говоря, обожаю все, что можно на себя нанести. Хожу в сауну и баню, а еще часто делаю массаж и обертывания — после них кожа становится такой мягкой и упругой!»

Сбалансированное питание

Неправильное питание — одна из самых распространенных причин целлюлита. Дефицит клетчатки в рационе и избыток сладкого приводят к ухудшению кровообращения. Полностью избавиться от целлюлита, не скорректировав режим питания, нельзя. В ежедневном рационе должно быть много белка, свежих овощей и фруктов, цельнозерновых и продуктов, содержащих Омега-3 жирные кислоты. Такого же мнения придерживается актриса Настя Задорожная : «При ограничениях в еде страдает, в первую очередь, наша кожа, диета моментально отражается на цвете лица. Призываю к обдуманному питанию, поскольку сама все это проходила, и это тот самый случай, когда хочется поделиться дельным советом. Самое важное, что я поняла, — нужно пить воду, и как можно больше. К тому же мы живем в одном из самых приспособленных городов в мире, где можно поесть вкусную и здоровую пищу круглосуточно».

Физическая активность

Диетолог Елена Голубчинская говорит: «Целлюлит развивается из-за отсутствия физической активности и малоподвижного образа жизни. При недостаточных нагрузках замедляется отток лимфы из тканей тела, органы начинают страдать от дефицита кислорода и полезных веществ. Результат — избыточный вес и более выраженный целлюлит. Дополнительный фактор — стрессы. Нервная раздражительность вызывает активное выделение в кровь адреналина и норадреналина. Если таких гормонов много, происходит спазм кровеносных сосудов и застойные процессы в тканях».

Никаких диет

Нехватка микро— и макроэлементов рационе тоже может стать причиной «апельсиновой корки». Строгое соблюдение диеты не гарантирует отсутствие целлюлита. В большинстве случаем строгое ограничение в питании приводит к дефициту микро— и макроэлементов, необходимых для нормальной работы организма. Это большой стресс для него! Пытаясь подстроиться под новые условия, организм переходит в режим «запасания», трансформируя все в подкожную жировую клетчатку.

Самомассаж

Ни один антицеллюлитный крем не спасет от «апельсиновой корки» без физических упражнений и массажа. Косметолог Айсулу Токаева говорит: «Просто наносить антицеллюлитный крем — бесполезное занятие. Это должно сопровождаться самомассажем. Только так молекулы смогут проникнуть глубже, воздействуя на очаг проблемы. Можно использовать банки — стеклянные, резиновые, их сейчас в аптеках продается великое множество. Но делать это нужно крайне аккуратно — есть противопоказания. Например, варикоз и сосудистая сеточка».

Правильный рацион

По словам врача-эндокринолога Марины Берковской, правильно составленный рацион — залог успеха. Некоторые продукты действительно помогают улучшить состояние кожи, повысив упругость и тонус: «Я бы назвала, в первую очередь, продукты, богатые антиоксидантами — свежие сезонные фрукты и особенно ягоды. В списке „антицеллюлитных“ продуктов — орехи, натуральное какао, зеленый и черный чай. Сюда же отнесем и жирную рыбу, которая содержит много амега-3 жирных кислот — они делают мембраны наших клеток эластичными. 8 шагов к переходу на правильное питание смотрите здесь.

Нельзя не включить и продукты, богатые клетчаткой, которые будут уменьшать всасывание сахаров, жиров, создавать правильную микробиоту, ведь она, в целом, определяет наш метаболизм — это свежие фрукты и овощи в большом количестве. А также включайте в рацион натуральные белковые продукты — мясо, рыбу, птицу, потому что белок — это основа соединительно-тканного компонента подкожно-жировой клетчатки».