Строгие правила «ангелов Victoria’s Secret»

Американская компания Victoria’s Secret, производящая нижнее женское бельё, превратила показы мод в фееричное шоу. Модели дефилируют по подиуму в роскошных нарядах с ангельскими крыльями, за что участниц показов называют «ангелами Victoria’s Secret». Для шоу бренд привлекает самых популярных моделей, входящих в топ самых высокооплачиваемых, и редкая манекенщица не мечтает стать «ангелом». Однако для этого девушкам приходится соблюдать очень строгие правила.

1. «Ангелы Victoria’s Secret» — девушки со стройными фигурами и совершенными пропорциями. Но иметь отличную генетику мало, нужно ещё и поддерживать форму, поэтому красавицы ежедневно отправляются в спортзал. Модели отдают предпочтения тренировкам, направленным на увеличение выносливости, но не мышечной массы.

2. Девушки подписывают договор, накладывающий серьёзные ограничения на образ жизни. Им не разрешается проводить ночи напролёт на вечеринках и запрещается опаздывать. Модели обязаны уметь строить рабочий график, чтобы успевать на различные съёмки, которые проходят порой в разных концах города или даже в разных странах.

3. Участницы показы должны быть готовы к тяжелой подготовке перед шоу, которая может длиться часами. Эпиляция, искусственный загар, сложный макияж, причёски — всё это будничные мероприятия для манекенщиц.

Какие диеты выбирают модели Victoria’s Secret и как они контролируют аппетит, узнайте из ролика.