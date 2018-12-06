Лучшие рождественские коллекции макияжа — 2019

Рождественские бьюти-подарки уже на полках магазинов. Бегите и берите, пока все не расхватали!

Chanel

Все или ничего — как бы говорят в Chanel и этой зимой буквально засыпают своих поклонниц золотом. Этот цвет лег в основу рождественской коллекции с говорящим названием Maximalisme de Chanel.

Креативный директор марки по макияжу Лючия Пика сделала ставку на металлический блеск и не побоялась добавить шиммера в пудровые тени Création Exclusive Ombre Première Poudre, представленные в четырех оттенках. Среди новинок также карандаш для глаз и кремовые тени для век. Сияния хватит и на губы: в коллекции представлены два сверкающих оттенка блеска Rouge Coco Gloss (кораллово-красный и золотой). Те, кто предпочитает матовый финиш, обрадуются палитре La Palette Caractère. Еще одна хорошая новость — помада Rouge Allure Velvet в новом красном футляре, выпущенном ограниченным тиражом.

Givenchy

Под новогодней елкой Givenсhy вы найдете лимитированную коллекцию Mystic Glow. Ее абсолютный must have — сияющая пудра для лица и тела Mystic Glow Powder. Есть в коллекции и рассыпчатая матирующая пудра — Prisme Libre в оттенке Satin Blanc. Для губ — помада Le Rouge (в оттенках Carmin Escarpin и Grenat Initie), которую по случаю праздников нарядили в кожаный футляр цвета розового золота. Для макияжа глаз марка предлагает кремовые тени в форме карандаша Dual Liner, тоже в двух цветовых вариантах — Mystic Red и Mystic Gold.

Clarins

В рождественской коллекции Clarins отдает предпочтение беспроигрышному сочетанию золотого и красного. Тут всего три продукта, зато каждый — драгоценный подарок: мерцающая пудра для лица и тела Poudre Illuminatrice Teint et Décolleté, золотое топовое покрытие для ресниц Mascara Top Coat Or и мерцающий блеск для губ Eclat Minute.

Kiko Milano

Все блестит и переливается в лимитированной коллекции Sparkling Holiday от Kiko Milano. Среди заманчивых новинок — четырехцветная палетка теней, сверкающие металлизированные тени, кремовые тени, которые также можно использовать как базу, запеченные румяна, сияющая пудра для лица и тела.

Shu Uemura

Японский бренд Shu Uemura сделает все, чтобы ваша новогодняя ночь была очень сладкой. Вместе с французским производителем шоколада La Maison du Chocolat компания выпустила рождественскую коллекцию макияжа для хронических сладкоежек — с ароматом конфет. В коллекцию вошли новые оттенки помад и Rouge Unlimited и Unlimited Supreme с очень аппетитными названиями — «Карамель», «Малиновый сорбет», «Ореховый крем», «Засахаренная клюква» и «Соленая карамель», например. А также палетка теней для век, которая выглядит как плитка шоколада, жидкая подводка для губ, кремовые румяна, пудра-хайлайтер и легендарные щипцы для ресниц — они у Shu Uemura особенные, почти в три раза уже обычных, за счет чего можно, например, подкрутить только уголки. Визажисты от этих щипцов в дружном восторге и не перестают петь им хвалебные оды.

YSL Beauté

Матовая или блестящая? Благодаря YSL Beauté этот вопрос при выборе помады больше не стоит. Косметическая марка выпустила коллекцию жидких матовых помад Tatouage Couture the Metallics в шести металлических цветах. На выбор — красный Chrome Red Clash, фиолетово-розовый Iron Pink Spirit, бронзовый Tribal Copper, розовое золото Rosе Gold Riot, коричневый Magnetic Prune Temper и фуксия Gilded Fuchsia Rivals. Флаконы двух оттенков (Chrome Red Clash и Iron Pink Spirit) украшены изображением золотой змеи.

Lancome

Что действительно важно в макияже в новогоднюю ночь? Его стойкость. Бегать к зеркалу каждые 15 минут, чтобы проверить, не размазалась ли с таким трудом идеально вырисованная линия губ, — занятие не из самых приятных. С новыми помадами Lancome из коллекции L’Absolu Rouge Drama Matte этого делать и не придется. Они дают матовый финиш, превосходную стойкость и при этом не пересушивают губы. В коллекцию вошло 15 оттенков — от классических красных до коричневых и фиолетовых.