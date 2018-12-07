Как с помощью макияжа исправить недостатки лица

Вне зависимости от того, какие у вас есть недостатки во внешности, макияж должен быть направлен на то, чтобы в первую очередь сохранить свою индивидуальность, а уже потом скорректировать проблему.

1. Тонкие губы

Если у вас тонкие губы, в идеале нужно делать акцент на глаза, а губы оставлять нейтральными. Что касается выбора оттенка помады, то лучше всего отдать предпочтение теплым тонам. Выглядят они благородно и визуально не деформируют форму губ. Говоря о ярких помадах, стоит отметить, что они обязательно должны быть с перламутровыми частичками — иначе зрительно они будут лишь уменьшать и без того тонкие губы.

Для придания губам объема пригодится маленькая хитрость — нанесите поверх помады блеск, и визуально губы станут больше. Еще один секретный прием визажистов, с помощью которого легко можно увеличить губы, — использование жидкого хайлайтера. Его необходимо нанести в ямочку под нижней губой и подвести контур над верхней. Затем немного растушевать и только после этого покрыть блеском для губ.

2. Пухлые губы

Да, есть те, кому это не нравится. На объемных губах эффектно смотрятся матовые помады как насыщенных, так и нейтральных оттенков. Если выбирать темные насыщенные оттенки, то они визуально будут немного уменьшать губы. Если перед вами не стоит задача коррекции формы, то можете смело наносить помаду любого оттенка по естественному контуру губ, но так, чтобы уголки остались незакрашенными — так вы подчеркнете красивую форму своих уст. При таком макияже, когда акцент идет на губы, глаза лучше всего оставить нейтральными — воспользуйтесь бежевыми тенями и немного подкрасьте ресницы черной тушью.

Если нужно уменьшить объем губ, то воспользуйтесь проверенным способом — затемните уголки тональным кремом и затем нанесите помаду с помощью специальной кисточки — так вы сможете создать четкие естественные контуры губ и равномерно покрыть их помадой.

3. Большие круглые глаза

Если у вас большие и выразительные глаза, то вам безумно повезло! Это мечта большинства женщин, и они всеми возможными способами стараются сделать свой взгляд еще более распахнутым. Почти весь макияж глаз на этом и построен. Выбор техник велик, можно не бояться уменьшить глаза. Так что смело берите пример с арабских женщин — щедро обводите контур глаз и прокрашивайте слизистую темным карандашом, используйте темные оттенки теней, все это сделает взгляд еще более выразительным и глубоким.

Единственное, чего стоит опасаться, — сделать глаза круглыми. Чтобы этого избежать, старайтесь вытягивать растушевку теней в сторону висков. Идеальные техники макияжа для вас — классический рисунок теней с мягким переходом оттенков от самого светлого к затемнению во внешнем уголке (это придаст глазам миндалевидную форму); смоки более вытянутой формы. Отлично будут смотреться и стрелки, их стоит рисовать с расширением, начинающимся от середины глаза. Допустимо полностью обрисовать контур глаза по верхнему и нижнему веку от самого слезничка, выводя выразительный хвостик у внешнего уголка.

Если вы хотите сделать глаза чуть меньше, то стоит использовать матовые текстуры теней. Никаких сияющих текстур и блесток. Также используйте карандаш-кайал для слизистой.

4. Близко посаженные глаза

Узкий разрез глаз позволяет делать эффектный макияж с акцентом как на глаза, так и на губы. Вы можете подчеркнуть природный разрез глаз, сделав их более открытыми. Для этого на внутренний уголок глаза нанесите светлый оттенок, постепенно затемняя. Затем нарисуйте стрелку, начиная с середины века (ее также можно начинать выводить светлым карандашом, а от середины века уже более темным оттенком (идеальная пара: бежевый и коричневый или серый и черный).

Если вы хотите увеличить глаза, то стоит использовать светлые оттенки. Обязательно проработайте межресничный контур черным карандашом, так глаза будут казаться больше. В завершении макияжа следует подкрасить ресницы. Лучше взять удлиняющую тушь черную или темно-коричневую, так как цветная будет слишком привлекать к себе внимание, глаза в таком случае будут казаться еще уже. Наносить тушь нужно как на верхние, так и на нижние ресницы.

5. Бледная кожа

Помните, что это ваше преимущество. Недостатком это становится, если вы выбираете оттенки, которые делают вид болезненным. Чтобы подчеркнуть красоту белоснежной кожи, выбирайте легкие, прозрачные тональные средства. Наносите их ровным слоем увлажненной косметической губкой и слега припудривайте. Для макияжа глаз используйте тени на тон светлее вашего оттенка кожи. Например, если ваша кожа обладает розоватым оттенком, значит, вам подойдут серебряные, голубые, фиолетовые и розовые краски. Если же кожа обладает оливковым оттенком, то выбирайте темно-сапфировые цвета, коралловый, золотой, желтый, бронзовый и красно-коричневый.

На очень светлой коже эффектно смотрятся темные помады в сочетании с нейтральным макияжем глаз. Особенно актуальные уже который сезон винные оттенки будут гармонично смотреться с графичными стрелками и светлыми матовыми тенями.

6. Темная кожа

Не всем быть Снегурочками и Белоснежками. Превратите вашу особенность в достоинство и создайте эффект загара: его подчеркнет бронзирующая пудра. Она моментально освежает кожу, хорошо расставляет акценты на скулах, лбу, подбородке. Кстати, пудра отлично заменит и румяна.

Чтобы подчеркнуть «курортный» образ, стоит выбирать золотисто-песочные оттенки теней. Что касается блесков для губ и помад, то на загорелой коже очень эффектно смотрятся карамельные и бронзовые оттенки.