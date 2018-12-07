Как мужчины реагируют на короткие стрижки у женщин

В свое время Карл Юнг сказал, что женщина с длинным волосом — это своеобразный архетип, который с рождения заложен в подсознание людей и передается практически на генетическом уровне. Зигмунд Фрейд конкретизировал этот посыл. По его мнению, длинноволосая женщина является для мужчины своеобразным сигналом: перед ним дама с хорошим генофондом, обладающая крепким здоровьем, способная стать матерью многочисленного потомства. А вот дама с короткой стрижкой, по мнению философа, добровольно лишает себя одного из главных сексуальных идентификаторов.

Судя по всему, сегодня такого единодушного мнения по поводу стриженой женщины у мужчин нет. Так, журнал «Космополитен» по этому поводу провел опрос мужчин. Половина респондентов ответила, что стрижка вполне себе допустима, лишь бы только она шла их возлюбленной. Примерно четверть из опрошенных поначалу стали бы уговаривать длинноволосую красотку от похода к парикмахеру, но, если бы это оказалось бесполезным, ничего плохого в этом не увидели бы. 11 процентов респондентов вообще заявили, что готовы любить свою даму в каком угодно виде. И лишь 12 процентов сказали, что женщина с короткой стрижкой никогда не станет их возлюбленной. Более того, если их длинноволосая дама подстрижется, то это будет означать конец отношениям.

А вот американские ученые сделали вывод, больше подтверждающий теорию Фрейда. Они провели эксперимент, в ходе которого двум тысячам мужчин показали две фотографии одной и той же женщины, но с прической разной длины. Почти 80 процентов нашли более привлекательной длинноволосую даму, остальные заявили, что ничего не имеют против короткой стрижки, но, по их мнению, она делает женщину незаинтересованной в сексе. Это якобы подтверждается и тем, что с возрастом женщины стригутся чаще, чем молодые.

Эта же группа психологов выявила закономерность: чем труднее период в жизни женщины, тем короче она стрижется. К примеру, многие делают это после родов, когда ни на себя, ни на красоту особо времени нет.

Эксперты «Космополитен» приводят в пример Одри Хепберн Деми Мур , которые со своими короткими стрижками стали символом женственности, утонченности и притягательности. Однако психологи тут же оговариваются, что речь идет о знаменитостях с точеными фигурками, умеющими ухаживать за собой. Вряд ли, по их мнению, стрижка украсит женщину в годах с расплывшейся фигурой и двойным подбородком.

Специально для FashionTime ведущий проекта «Посольство красоты» Владимир Макаров рассказал, как мужчины воспринимают женскую внешность. По его мнению, конкретных образцов — это хорошо, а это плохо — нет. Однако есть нюансы, с которыми согласится большинство мужчин. К примеру, какая женщина привлекательней — с коротким или длинным волосом, это дело вкуса. А вот цвет мужчины предпочитают ближе к натуральному. По словам Владимира Макарова цвета «баклажан» или «спелая вишня» не скоро найдут себе поклонников.

А еще мужчины «тают» от естественного вида волос. Они видят себя запускающими в них руку. Залакированная прическа, или очень сложная, накрученная из длинных волос, такого желания не возбуждает.

Группа российских психологов, по заказу одного из гламурных журналов, опросила мужчин, которые предпочитают женщин с короткой стрижкой. Психологов интересовало, почему именно эти женщины? Чем они так привлекательны? Оказалось, что дама с короткой стрижкой ассоциируется у мужчин с деловой хваткой, твердым характером, предпринимательской жилкой, незаурядными умственными способностями.