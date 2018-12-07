В каких местах у женщин мужчины не хотят видеть татуировки

Татуировки на женском теле — вполне распространенное явление. Однако, как показали многочисленные опросы, отношение российских мужчин к татуированным соотечественницам остается отнюдь не однозначным и оно скорее отрицательное, чем положительное. К тому же представители сильного пола заявляют, что есть участки женского тела, на которых дамам вообще не следует делать татуировки.

На постоянно открытых участках тела

До сих пор у большинства россиян татуировки на женщинах ассоциируются с их легким поведением, уголовным прошлым, феминизмом или лесбийской ориентацией. Хотя это зачастую не так. Психологи отмечают, что подобное отношение к татуированным женщинам сродни сексистскому заявлению, что дамам вообще не следует водить машину. Фактические и психологические реалии социальной российской жизни абсолютно противоречивы. В большинстве своем мужчины считают, что лучше бы женщина сидела дома, мыла полы, варила борщ, но при этом хорошо зарабатывала. В связи с подобными мнениями, и отношения к женским татуировкам похожее. Представители Российской ассоциации практических психологов отмечают, что мужчины в возрасте до 40 лет, с рождения проживавшие в крупных городах страны, более лояльно относятся к татуировкам на женских телах, чем представители более старшего поколения, проживающие в сельской местности. Во время бесед со специалистами молодые горожане отмечали, что, конечно, лучше бы женщины никакие рисунки на своих телах не делали. Но при этом они готовы мириться с татуировкой своей избранницы, если рисунок не крупных размеров и всего лишь один. Однако российские мужчины категорически не приемлют решения женщин сделать тату на постоянно видимых участках тела — кистях рук или лице, независимо ни от сюжета, ни от размера рисунка. Экстремальные тату — на глазных яблоках, языке или губах — вовсе вызывают у них отторжение. Все опрошенные на этот счет российские мужчины, независимо от возраста, заявили, что связывать свою жизнь с женщиной-фриком не будут никогда.

На груди

О том, как общество относится к татуировкам на женском теле, за рубежом написано не мало работ. Психолог и профессор Нью-Йоркского университета, Карен Маховер, тоже исследовала эту область личностного самовыражения. В одной из своих книг она указала, что нанесенные на груди человека рисунки, практически любого содержания — наиболее агрессивный вызов социуму. Такие татуировки зачастую свидетельствуют о нежелании их хозяина следовать общественным нормам, и о его твердом намерении повсюду устанавливать свои порядки. А если этот человек — женщина, осознанно нанесшая на свою грудь какую-либо татуировку, то здесь следует говорить о внутреннем конфликте ее личности. Он существует в виде определенного восприятия мира, который не коррелирует с реальностью. В России такие женщины, за редким исключением, замыкаются в себе и становятся нелюдимыми. И хотя Карен Маховер, не смотря на свое белорусское происхождение, в начале XX века вряд ли встречала русских женщин с татуировками на теле, современные отечественные психологи ее выводы абсолютно подтверждают. При опросах российские мужчины единодушно высказывали мнение, что женщины с татуировкой на груди у них вызывают недоумение и даже тревогу. В любом случае женская грудь намного красивее всего того, что можно на нее набить, и им бы не хотелось иметь продолжительную сексуальную связь с обладательницей каких-либо рисунков на коже молочной железы.