Мать и дочь одновременно стали королевами красоты

В американском штате Южная Дакота мать и дочь одновременно признали королевами красоты на международном конкурсе. Об этом сообщает информационный портал Fox News.

Мать четырех детей Тина Уилсон (Tina Wilson) несколько лет возила младшую дочь по имени Морган (Morgan) по конкурсам красоты, пока не решила и сама выйти на подиум в прошлом году. Со второй попытки 56-летняя женщина получила корону победительницы и была удостоена титула «Миссис Южная Дакота».

На том же конкурсе 19-летняя Морган взяла титул «Мисс Южная Дакота». Но девушка призналась, что рада за мать куда больше, чем за себя: «Больше всего мне в тот день понравилось смотреть на маму. Она выглядела такой счастливой, уверенной и красивой». Женщин поддерживал отец семейства, 49-летний ветеран-инвалид по имени Скотт (Scott).

После награждения Тина не могла сдержать эмоций и призналась, что никогда не думала, что станет королевой красоты — после выпуска из школы она весила 136 килограммов и очень переживала из-за этого. «Еда была моим демоном. Я не пью алкоголь и не курю, еда была моим утешением. Мне нравился старый-добрый американский фастфуд: пицца, пончики, "Макдональдс"», — рассказала женщина.

В 2009 году она сделала операцию по уменьшению объема желудка, начала вести здоровый образ жизни, похудела на 72 килограмма за десять месяцев и с тех пор не толстела. Тина отметила, что иногда старые комплексы преследовали ее, но победа в конкурсе помогла ей навсегда распрощаться с ними.

В конкурсе «Мисс Южная Дакота» могут участвовать девочки и женщины от четырех до 56 лет. Участницы проходят приватное собеседование с пятью судьями, затем отвечают на вопросы на сцене, а также участвуют в дефиле в спортивном костюме и вечернем платье.