5 зимних процедур для кожи, которые работают

Не успела ты оглянуться, как магазины переодели своих манекенов в шубы и пуховики, а в ближайшей кофейне подают имбирно-пряничный латте? Это значит, что пришла зима и принесла с собой не только заснеженные пейзажи и праздничное настроение, но и очередные испытания для твоей кожи. Но не волнуйся, мы раскроем тебе несколько секретов того, как сохранить ее бархатистость и мягкость даже в такое холодное время года.

1. Нормализуй «погоду в доме»

Используешь увлажняющий крем перед сном, а на утро обнаруживаешь, что кожа по‑прежнему сухая и жесткая? Виной тому отопление в квартире. Да, как бы необычно это ни звучало, но твоя кожа с трудом выдерживает пересушенный воздух, подогреваемый квартирными батареями. И увлажняющий крем здесь не в силах помочь, ведь он притягивает влагу извне, но в пересушенном квартирном воздухе взять ее просто неоткуда.

Вот ему и приходится расходовать запасы воды из глубоких слоев дермы, пересушивая твою кожу. Решение — приобрети увлажнитель воздуха, который легко нормализует «погоду в доме» и подарит коже естественное увлажнение.

2. Делай «влажный» макияж

Ледяной ветер и мокрый снег травмируют твою кожу, делая ее сухой и безжизненной. Если не хочешь получить обветренное лицо, советуем на время холодов отказаться от «сухой» косметики, так как она пересушивает кожу зимой. Лучше используй жирные румяна, гелевую подводку и кремообразные тени для век — такой макияж придаст эффект увлажненности и ухоженности лицу. И ни в коем случае не наноси увлажняющий крем перед выходом из дома! Влага, содержащаяся в креме, замерзнув на холодном воздухе, становится «колючей» и портит твою нежную кожу.

3. Угощай кожу кислородными коктейлями

Если обычные увлажняющие маски уже не работают, то позволь своей коже продегустировать кислородный коктейль, который способен насытить ее кислородом за считанные секунды. Чтобы его приготовить, возьми по 2 ст. л. свежих листьев перечной мяты, ромашки и 0,5 стакана молока. Вскипяти молоко и залей им свои чудо-травы. Затем накрой смесь и дай настояться. Как только смесь остынет, просто процеди ее через марлю. Осталось только нанести получившийся коктейль на кожу с помощью ватного диска и оставить на полчаса. Через 30 минут ты сможешь насладиться результатом — свежим и увлажненным лицом, буквально сияющим красотой и здоровьем.

4. Покупай соответствующий уход

В зимний период лучше отдавать предпочтение не увлажняющим, а питательным кремам, в рецептуре которых есть активные компоненты, масла, витамины и минералы. Они подарят коже гладкость и здоровое сияние. Но имей в виду, если ты обладательница жирной или комбинированной кожи, то крема с таким насыщенным составом могут спровоцировать высыпания.

В таком случае тебе подойдут более легкие текстуры с ненасыщенными жирными кислотами. Хорошим дополнением к зимнему уходу станет гиалуроновая кислота. Она не только увлажняет, но и покрывает кожу защитной пленкой, не позволяя воде испаряться: можно спокойно выходить на продолжительные прогулки, не боясь колких морозов и ветра!

5. Почувствуй себя Клеопатрой в молочной ванне

Побалуй себя и свою кожу, приняв расслабляющую ванну с цельным молоком. Этот древний рецепт известен еще со времен египетской царицы Клеопатры. Молоко содержит молочную кислоту, которая нежно отшелушивает кожу, делая ее гладкой и мягкой.

Ну, а если хочешь, чтобы твоей бархатной коже позавидовала сама царица Египта, используй перед ванной домашний сливочный скраб для тела: 300 г растертой морской соли смешай с половиной чашки густых сливок. Уже после первой процедуры ты заметишь, насколько более нежной и шелковистой стала твоя кожа. Теперь проводить зимние вечера в ванне будет не только приятно для души, но и полезно для тела!