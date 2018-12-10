6 бесценных советов, которые помогут вам защититься от сезонного старения

Зима — самое настоящее испытание для нашей кожи. Неблагоприятные погодные условия, резкие перепады температур, сильный ветер, чрезмерная сухость воздуха в помещениях в связи с отопительным сезоном — все эти факторы способны не только значительно повлиять на состояние нашей кожи, но и привести к появлению преждевременных морщин. О том, как не состариться сразу на пару лет за одну зиму — в нашем материале.

Зимние проблемы и их причины

Из-за сезонных гормональных перестроек и короткого светового дня снижается иммунитет и замедляется выработка эндорфинов. Это приводит к общему хроническому стрессу, а он, вкупе с недостатком витаминов, провоцирует стойкое сокращение капилляров кожи. Таким образом, нарушаются обменные процессы и ухудшается кровоснабжение, что сильно отражается на качестве кожных покровов.

Кроме того зимой утолщается роговой слой эпидермиса, при этом выработка кожного сала замедляется. Из-за этого происходит трансформация типов кожи: жирная кожа приобретает признаки комбинированной, комбинированная становится сухой, а последняя страдает больше всего — она становится еще более обезвоженной, чувствительной, стянутой, начинает шелушиться и вызывать неприятные ощущения.

Пониженное содержание воды в роговом слое приводит к выраженному шелушению и появлению заметных чешуек, из-за которых кожа выглядит грубой и сухой. Макияж в этом случае начинает ложиться неравномерно, еще больше подчеркивая несовершенства.

Как сохранить здоровье и молодость кожи зимой

1. Соблюдайте питьевой режим

Зимой многие начинают употреблять значительно меньше воды. Чувство жажды в холоде значительно снижается. Но поддерживать водный баланс организма необходимо на прежнем уровне.

2. Полноценно и сбалансированно питайтесь

Не зря говорят: «Мы есть то, что мы едим». Здоровье и красота нашей кожи напрямую зависят от рациона. В холодное время года многие отдают предпочтение обильной жирной пище, прием которой часто завершают горячий напиток и десерт с высоким содержанием сахара. Потребление клетчатки и витаминов резко снижается. Зимой необходимо добавлять в свой рацион жирные кислоты омега-3, которые усиливают обменные процессы в коже и способствуют ее защите от внешних факторов. Также омега-3-полинасыщенные жирные кислоты улучшают работу сердца, помогают бороться с зимней депрессией. Они содержатся в рыбе (лососе, тунце, сельде), орехах (миндальных, грецких) и растительных маслах (подсолнечном, оливковом, льняном).

3. Принимайте витамины

Сбалансированные витаминные комплексы помогут компенсировать недостаток свежих фруктов и овощей в рационе.

4. Используйте увлажнитель воздуха

Это поистине незаменимая вещь в зимний период. Увлажнитель позволяет быстро и эффективно повысить влажность воздуха в помещении. Рекомендуется включать его во время ночного сна.

5. Подбирайте правильную ухаживающую косметику

В зимний период уход за кожей лица должен быть более щадящим, поэтому некоторые привычные средства могут нуждаться в замене. Не рекомендуется применение мыла, геля и пенки для умывания с высокой концентрацией щелочи. Такие средства разрушают липидный барьер кожи и сильно ее обезвоживают. Умывайтесь только щадящими средствами, например, пенкой или молочком с высоким содержанием ненасыщенных жиров и восков, гидрофильными очистителями, кремами для снятия макияжа. Не стоит умываться горячей водой — она может сильно пересушить кожу. После умывания следует бережно промокнуть кожу мягким полотенцем или бумажной салфеткой. Затем необходимо протереть ее безспиртовым тоником для смягчения негативного действия водопроводной воды, а также для нормализации кислотно-щелочного баланса.

В зимний период следует отдать предпочтение более плотному крему. В его состав обязательно должны входить компоненты, восстанавливающие липидный барьер и защищающие кожу от обезвоживания (жирные кислоты, церамиды, холестерол, витамины А, Е, F, растительные масла), а также эффективные увлажнители, обеспечивающие оптимальный уровень влаги и создающие защитную пленку (гиалуроновая кислота, мочевина, коллаген, глицерин).

В дополнение к основному уходу в зимний период рекомендуется использование увлажняющих и восстанавливающих кожу сывороток и концентратов. Прекрасными SOS-средствами станут интенсивные увлажняющие и успокаивающие маски на тканевой или кремовой основе.

А вот применение пилингов и скрабов в зимний период не рекомендуется. Они будут излишне травмировать и раздражать кожу, снижая ее способность противостоять неблагоприятным погодным условиям.

Особое внимание следует уделить самым нежным участкам лица — коже вокруг глаз и губам. Кожа этих областей отличается тонкостью, сальные железы здесь отсутствуют, поэтому именно эти участки страдают из-за холода и сухого воздуха в первую очередь. Обязательно наносите питательный бальзам для губ и всегда имейте его при себе для использования по мере необходимости. Не облизывайте губы, особенно на холодном ветру! Из косметики следует отдавать предпочтение блескам или глянцевым помадам — они не пересушивают нежную кожу губ, а матовое покрытие отложите до лета.

Кожа вокруг глаз также нуждается в интенсивном уходе. Выбирайте более плотные кремы с повышенным содержанием масел. Перед сном полезным будет использование специальных патчей — они быстро успокоят кожу вокруг глаз и интенсивно ее увлажнят.

6. Готовьте кожу к зимней прогулке заранее

Если вы планируете провести на улице длительное время, наносите на кожу специальные защитные плотные кремы за 30 минут до выхода на улицу. Они помогут не только защитить кожу от холода, но также избежать обморожения. Крем необходимо заранее нанести на кожу, чтобы он успел полностью впитаться.

Несмотря на то что зимой солнце нас радует не часто, нужно помнить, что ультрафиолетовые лучи проходят даже сквозь самые плотные тучи. Поэтому зимой также является актуальным выбор дневного крема или тонального средства с SPF не менее 20.

Для максимального сохранения молодости и здоровья кожи зимой рекомендован профессиональный косметологический уход. Биоревитализация и восстанавливающие процедуры на профессиональной косметике обеспечат максимальную увлажненность кожи и позволят вам встретить весну во всей красе.