Бьюти-процедуры, которые стоят целое состояние

Пока одни пользуются огуречными масками для лица и наносят касторовое масло на сухие кончики волос, другие спускают баснословные суммы на драгоценные пилинги и визиты к именитым парикмахерам. Редакция WMJ.ru рассказывает о самых дорогостоящих бьюти-процедурах в мире. Подробнее читай в нашем материале!

«Вампирский» лифтинг

«Вампирский» лифтинг, или плазмолифтинг, — процедура не для пугливых! Она заключается в следующем: врач берет немного крови из вены пациента, в специальной центрифуге отделяет плазму и тромбоциты от прочих веществ, а затем вводит обогащенную тромбоцитами плазму крови в желаемую зону — лицо, кожу головы, непосредственно в тело. Хотя процедура и не из приятных, но сулит настолько впечатляющие результаты, что даже королева реалити Ким Кардашьян испытала ее на себе!

Цена: $1500-1900

Рубиновый и алмазный пилинг

Изобретенный известным американским косметологом Скоттом Борбой пилинг обеспечивает отшелушивание кожи не за счет привычного кофейного жмыха или виноградных косточек, а за счет рубиновой или алмазной крошки. Эта весьма недешевая процедура предназначена для очищения и осветления поверхностных слоев эпидермиса и придания лицу бриллиантового блеска. К слову, американская актриса Мила Кунис — страстная поклонница этой процедуры!

Цена: $7000

Бриллиантовый маникюр

Все еще сомневаешься, что лучшие друзья девушек бриллианты? Кажется, британская телеведущая Келли Осборн уверена, что так все и обстоит на самом деле. По крайней мере, ее любовь к дорогому маникюру тому подтверждение. Однажды украсив свои ногти черными бриллиантами за 250 тысяч долларов, Келли Осборн решила не останавливаться на достигнутом и побить свой собственный рекорд. Маникюр с белыми бриллиантами обошелся ей в миллион долларов, что в четыре раза дороже предыдущего!

Цена: $250 000 (маникюр с черными бриллиантами) — $1 000 000 (маникюр с белыми бриллиантами)

Педикюр с трюфелями

После того как ты узнала о самом дорогом в мире маникюре, самое время обсудить дорогостоящий уход за стопами. White Chocolate Raspberry Truffle Mix — это не просто педикюр, а полноценная спа-процедура. Сначала ступни тщательно обрабатывают и делают классический педикюр, а потом наносят сладкую смесь из белого шоколада, малины и стружек черного трюфеля. Твои ножки, определенно, скажут тебе спасибо за этот «десерт»: кожа станет нежной и гладкой, а следующий визит в салон будет отложен аж на два месяца!

Цена: $3000

Стрижка у Стюарта Филипса

Сколько ты готова заплатить за стрижку? Итальянская миллиардерша Беверли Латео, недовольная как местными мастерами, так и парикмахерами соседних стран, обратилась за услугами к известному британскому стилисту Стюарту Филипсу. Стрижка обошлась ей в $16 420 и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая в мире!

Цена — $16 420

Ванна с водой Evian

Пожалуй, одна из самых приятных бьюти-процедур, способствующих увлажнению кожи и выведению токсинов из организма. Только представь: просторное джакузи, наполненное чистой родниковой водой (в общей сложности тысяча бутылок), лепестки роз, расслабляющий массаж… Будучи эксклюзивной, эта процедура доступна лишь в одном месте, в гостинице Hotel Victor в Майами, и стоит немалых денег — $5000, к которым следует прибавить еще $6000 за ночь в отеле. Среди любителей этой процедуры американская теннисистка Серена Уильямс . А что? Может себе позволить!

Цена: $5000

Маска для волос из натуральной черной икры

Обладательница темных густых волос Кэтрин Зета-Джонс любит побаловать себя этой по-настоящему королевской бьюти-процедурой. Предварительно вымытые шампунем с трюфельным маслом волосы щедро покрывают черной икрой и оставляют на 20 минут. Трюфельное масло оказывает выраженное регенерирующее действие, обволакивает и интенсивно питает волосы, а черная икра укрепляет их структуру благодаря высокой концентрации омега-3 жирных кислот.

Цена: $1300

Маска для лица из 24-каратного золота

Сейчас уже никого не удивишь косметическими средствами, содержащими ионы драгоценных металлов — серебра и золота. А приходилось ли тебе слышать о маске для лица из 24-каратного золота? Процедура сопровождается нанесением тончайших золотых пластин на хорошо очищенную кожу лица и массажем по специальной японской технологии. Результат — моментальный лифтинг, разглаживание морщин, увлажнение и сияние.

Цена: $350

4D Soft Face Lift от L.Raphael

Комплекс 4D Soft Face Lift от известного бренда швейцарской косметики класса люкс L.Raphael разработан научно-исследовательской группой L.Raphael под руководством доктора Рафаэля Гюменера. Он сочетает в себе четыре различных вида терапии, разработан с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента и позволяет получить видимые результаты мягкой подтяжки лица без хирургического вмешательства. Эта продукция разделена по типам кожи и возрастным группам, а также содержит следующие активные компоненты: омега-3, витамины А, С и Е с чистым лецитином, который способствует проникновению активных ингредиентов вглубь кожного покрова.

Цена: от $13 600 до $27 200

Массаж драгоценными камнями

Сапфиры и бриллианты, изумруды и рубины — это не ассортимент драгоценных камней в ювелирном магазине, а то, с помощью чего делают массаж в сети спа-отелей нынешнего американского лидера Дональда Трампа . Все удовольствие длится около полутора часов. Говорят, эта бьюти-процедура способствует выведению шлаков из организма, очищает чакры и настраивает на позитивный лад. По крайней мере, она повысит самооценку и совершенно точно ударит по кошельку!

Цена: $300