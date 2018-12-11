Зрителей конкурса возмутил номер с девушкой на пилоне

Организаторы творческого конкурса в Новом Уренгое (ЯНАО), где одна из участниц показывала номер на пилоне перед несовершеннолетними, должны были отсмотреть его заранее, но не сделали этого, заявила РИА Новости начальник муниципального управления по работе с молодежью и общественностью Оксана Реймер.

Ранее в местных сообществах в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись выступления девушки на пилоне. По словам авторов публикации, номер на шесте она демонстрировала во время творческого конкурса, участие в котором также принимали дети, находившиеся в тот момент в зале. В комментариях к видеозаписи пользователи также отметили внешний вид конкурсантки, не совсем соответствующий аудитории.

"Конкурс был открытый, возрастная категория — от 14 до 35 лет. Но поскольку группы с маленькими детьми очень просились участвовать, их взяли. Проблема шире, потому что конкурс как отборочный этап ко Дню молодежи, и репетиций никаких нет. Люди пришли, заявились, выступили. Номер на пилоне когда был заявлен, организаторам надо было напрячься и отсмотреть его заранее", — сказала собеседница агентства.

По словам Реймер, организаторы не стали отстранять девушку, дали ей выступить, при этом не стали извиняться перед зрителями и другими участниками, из-за чего история и могла появиться в социальных сетях.

"Она была одета, на ней бежевое трико, хотя пишут, что она раздетая. Просто сам номер — не формат, даже если бы конкурс был не для детей. Попрошу внести их просмотр предварительный. Понятно, что открытый, молодежный (конкурс), но это не значит, что не нужно ничего смотреть", — подчеркнула представитель администрации.

Реймер добавила, что лично извинится перед родителями. В свою очередь в новоуренгойском центре "Молодежный", который выступил организатором конкурса, заявили РИА Новости, что не готовы комментировать ситуацию по телефону.