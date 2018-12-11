Что делать, если волосы электризуются

Когда волосы электризуются, то становятся практически неуправляемыми. И именно зимой мы сталкиваемся с этой проблемой чаще: сухой воздух в помещении, синтетическая одежда, головные уборы, недостаточный уход в морозное время.

Почему волосы электризуются

Волосы обладают хорошей электропроводимостью, поэтому статическое электричество образуется мгновенно, как от трения. Когда волосы прикасаются к шапке, верхней одежде (пальто, пуховики), свитеру или кофте, они трутся друг о друга и накапливают электричество. То есть помимо естественного свойства электропроводимости зимой наши волосы получают дополнительный заряд стресса.

Если волосы электризуются именно зимой, значит, вам нужно пересмотреть несколько пунктов, которые отвечают за их здоровье. Ведь особенно сильно этому подвержены сухие, ломкие локоны, которым не хватает влаги.

Как быть с головными уборами и укладкой

Важно, чтобы в составе ткани, из которой сделан ваш головной убор, были натуральные материалы (шерсть, ангора, вискоза). Если вы входите в помещение, магазин, спускаетесь в метро — обязательно снимайте шапку. Если выходите на улицу в мороз — надевайте. В холода очень важно соблюдать грамотную терморегуляцию кожи головы, так как от этого напрямую зависит состояние волос. Слишком сильное выделение сальных желез или, наоборот, закупорка, сухость, перхоть — первые признаки нарушенной себорегуляции.

«Увеличивайте время между мытьем головы, укладкой и выходом на улицу. Чтобы маленькие частички влаги, замерзая, не разрушали структуру волоса, делая его ломким. Лак для волос замените на ухаживающие продукты с эффектом стайлинга. Если сушите волосы феном, обязательно используйте термозащиту», — советует Екатерина Смирнова , стилист салона красоты ОблакаStudio.

Какие витамины нужны волосам зимой

Подпитывайте волосы изнутри. Зимой желательно съедать ежедневно 3–5 фруктов, а в обед и ужин добавлять овощные салаты с оливковым, кунжутным, арахисовым маслами. В них содержатся все нужные витамины и незаменимые омега 3-6-9. «Основные минералы и витамины, которые напрямую влияют на силу, блеск, упругость волос, а также на здоровую себорегуляцию кожи головы — это цинк, селен, витамины группы В, А, Е, а также гиалуроновая кислота и биотин. Каждый сезон желательно проводить месячный курс витаминотерапии, а если вы этого не сделали, то сейчас самое время восполнить организм нужными веществами в профилактических дозировках», — говорит Алла Борисова, врач-трихолог.

Как решить проблему сухого воздуха в помещениях

Когда вовсю работают батареи и кондиционеры, важно помочь своему организму и постараться увлажнять его со всех сторон. Если на работе нет возможности поставить увлажнитель, то пейте больше воды, наносите на волосы и кожу термальную воду (но не перед выходом на улицу). Дома в спальню желательно поставить увлажнитель, а также каждую неделю проводить влажную уборку. Воздух станет более свежим, а волосы и кожа получат влагу. «Чтобы уменьшить электризацию волос, нужно прежде всего снизить их сухость. Я бы посоветовала использовать увлажняющий спрей, когда вы причесываетесь, а также включить в свой уход масла или спрей с антистатическим действием», — рекомендует Екатерина Смирнова.

Как правильно подобрать уход

Зачастую мы выполняем все пункты по правильному уходу, но волосы все равно продолжают сечься, ломаться, и, как следствие, еще больше электризоваться. Здесь важно подобрать тот уход, который подойдет именно вам. Обратите внимание на состояние кожи головы — если оно отличается от состояния ваших волос, значит, вам нужен дополнительный уход за каждой частью. Например, если кожа выделяет много себума, а волосы пересушены, значит, вам нужно подобрать 2 продукта — для кожи головы (скрабы, эфирные масла, которые можно добавить в шампунь, специальные лечебные шампуни, маски для кожи, ампулы) и для волос (увлажняющие шампуни, кондиционеры и маски).