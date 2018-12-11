Можно ли похудеть, не вставая с дивана

Рабочая неделя забирает немало сил и времени. Вы приходите уставшие домой, и единственное, чего по-настоящему хочется, — лечь на диван с чашкой чая в руке. Конечно, в этой ситуации идти в спортзал, особенно зимой, нет никакого желания. Мы решили рассказать вам о том, как можно похудеть, не вставая с дивана. Есть несколько упражнений, которые помогут вам поддерживать форму.

1. Растяжка

Перед любой физической активностью надо подготовить мышцы. Можно начать с растяжки — лягте на спину, вытяните руки над головой и потянитесь. То же самое можно делать с ногами — покрутите стопами в разные стороны. Важно потянуть шею, наклоняя голову поочередно к обоим плечам.

2. Упражнение на пресс

После хорошей растяжки можно приступать к физическим упражнениям. Особое внимание уделить прессу — для этого вам даже не надо вставать с дивана. Лежа на спине, согните ноги в коленях, и начинайте поднимать корпус, дотягиваясь до колен. Сделайте несколько подходов, такое упражнение будет держать мышцы пресса в тонусе. Старайтесь делать его регулярно, чтобы был виден результат ваших тренировок.

3. Упражнение для рук

Для того, чтобы руки были подтянутыми, важно их тренировать. Для этого упражнения вам также не понадобится вставать с дивана. Возьмите по одной книге в каждую руку и поднимайте их над головой, сделайте несколько подходов с перерывами.

4. Упражнение для ног

Лежа на боку, поднимайте ногу вверх максимальное количество раз, потом поменяйте сторону. Это упражнение еще и тренирует ягодицы, поэтому ему стоит уделить особое внимание. Не возбраняется совмещать упражнение с одновременным чтением книги или просмотром сериала.