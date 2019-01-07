Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Косметика, на которую не стоит тратить деньги 

Рамблер 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Каждая женщина хочет как можно дольше оставаться молодой и красивой. И об этом желании хорошо знают акулы индустрии красоты, которые заинтересованы в постоянном повышении продаж. На самом деле, далеко не все косметические средства, которые рекламируют, на самом деле вам нужны. Многие из них совершенно бесполезны и не оправдывают своей цены.

Антицеллюлитный крем

Все, на что способен этот крем — это смягчение кожи. Убрать "апельсиновую корку" он не в состоянии, тут помогут только комплексные меры — массаж, правильное питание и спорт.

Средства для секущихся кончиков волос

К сожалению, ни масло, ни сыворотка не помогут в борьбе с этой проблемой. Единственный метод — регулярная стрижка.

Шампунь от перхоти

Он действует, пока им пользуешься. Стоит прекратить и проблема возвращается. Все потому, что перхоть — это заболевание, которое требует серьезного лечения и посещения трихолога.

Антивозрастной шампунь

Реклама утверждает, что волосы стареют так же, как и организм в целом. Но если речь идет о седине, то бороться с ней бесполезно — эта особенность передается по наследству. А вот хорошее и правильное питание действительно сделает вашу шевелюру роскошной.

Гель для душа

Несмотря на удобство, он обладает серьезным недостатком — пересушивает кожу. Лучше отдать предпочтение увлажняющему мылу.

Крем с ботоксом

Ботокс действительно эффективно разглаживает мимические морщины, однако только в том случае, если его ввести его непосредственно в мышцу. Крем с ботоксом остается на поверхности кожи, и может лишь временно улучшить ее внешний вид. Как и любой другой крем против морщин.

Крем для зоны декольте

Типичная уловка маркетологов. Этот крем ничем не отличается от обычного крема для тела. И реально подтянуть грудь с его помощью не получится.
Женский форум2
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие святочные гадания по рецептам наших бабушек
Холли Берри в полупрозрачном платье затмила всех15
«Развод для женщины — это клеймо»25
Тест: знакомы ли вам эти вещи43
Продукты, которые «растопят» лишние килограммы
Видео
05:03
Актрисы-некрасавицы с бурной личной жизнью
Звёзды
12:04
Звезды, над которыми издевались в школе
Звёзды
00:41
Легкая, но стильная прическа с невидимками
Мода
05:20
Самые испорченные в мире дети
Дети
04:31
Актрисы, которым пришлось потолстеть
Звёзды
04:53
Тренировка, доступная даже новичку
Красота
04:19
Единственная любовь Владимира Винокура
Звёзды
10:07
Настоящие имена голливудских звезд
Звёзды
00:42
Как сделать маникюр с эффектом «битого стекла»
Красота
02:56
Звезды, без сожалений оставившие Россию
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение