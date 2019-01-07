Косметика, на которую не стоит тратить деньги

Каждая женщина хочет как можно дольше оставаться молодой и красивой. И об этом желании хорошо знают акулы индустрии красоты, которые заинтересованы в постоянном повышении продаж. На самом деле, далеко не все косметические средства, которые рекламируют, на самом деле вам нужны. Многие из них совершенно бесполезны и не оправдывают своей цены.

Антицеллюлитный крем

Все, на что способен этот крем — это смягчение кожи. Убрать "апельсиновую корку" он не в состоянии, тут помогут только комплексные меры — массаж, правильное питание и спорт.

Средства для секущихся кончиков волос

К сожалению, ни масло, ни сыворотка не помогут в борьбе с этой проблемой. Единственный метод — регулярная стрижка.

Шампунь от перхоти

Он действует, пока им пользуешься. Стоит прекратить и проблема возвращается. Все потому, что перхоть — это заболевание, которое требует серьезного лечения и посещения трихолога.

Антивозрастной шампунь

Реклама утверждает, что волосы стареют так же, как и организм в целом. Но если речь идет о седине, то бороться с ней бесполезно — эта особенность передается по наследству. А вот хорошее и правильное питание действительно сделает вашу шевелюру роскошной.

Гель для душа

Несмотря на удобство, он обладает серьезным недостатком — пересушивает кожу. Лучше отдать предпочтение увлажняющему мылу.

Крем с ботоксом

Ботокс действительно эффективно разглаживает мимические морщины, однако только в том случае, если его ввести его непосредственно в мышцу. Крем с ботоксом остается на поверхности кожи, и может лишь временно улучшить ее внешний вид. Как и любой другой крем против морщин.

Крем для зоны декольте

Типичная уловка маркетологов. Этот крем ничем не отличается от обычного крема для тела. И реально подтянуть грудь с его помощью не получится.