Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»

Ежегодно во время двух всемирно известных конкурсов выбирают самых красивых девушек года. Один конкурс — «Мисс мира», а второй — «Мисс Вселенная». Многие люди часто путают эти конкурсы и разницы между ними не видят. А на деле это два совершенно разных мероприятия.

Конкурс «Мисс мира» был основан в 1951 году лондонским рекламным агентом Эриком Морли. После его смерти в 2000 году конкурсом руководит его жена Джулия. Одним из владельцев также является британский телеканал Channel 5.

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Отличия у этих конкурсов есть и в географии проведения: если «Мисс Вселенная» проводится на родине, в США, то «Мисс мира» частенько «путешествует»: например, в этом году конкурс проходил в Китае.

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Можно подумать, что суть конкурсов одинаковая: красивые девушки дефилируют по сцене, а потом из них выбирают самую красивую. Но это не так, конкурсы разные. Главное отличие заключается в том, что в конкурсе «Мисс мира» с некоторых пор отсутствует дефиле в купальниках. Это было сделано для того, чтобы участниц и победительниц воспринимали серьезнее.

Тем не менее участницы «Мисс мира» должны быть выше 172 сантиметров, в «Мисс Вселенная» таких строгих ограничений по росту нет. Более того, участницы «Мисс мира» должны знать минимум один иностранный язык и уметь поддерживать разговор. Вообще, этот конкурс больше нацелен на выявление талантов и умений участниц, нежели на их внешние данные, хотя они тоже играют определенную роль.

Общим условием для участниц конкурсов является отсутствие мужа и детей и обнаженных снимков в общем доступе.

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Почему же для конкурса «Мисс мира» так важна интеллектуальная составляющая? Дело в том, что конкурс продвигает благотворительную кампанию Beauty with a Purpose, а конкурсантки выступают амбассадорами этого движения.

После победы в «Мисс мира» участница получает корону стоимостью 16 тысяч долларов и денежный приз в размере 280 тысяч долларов, но они сразу перечисляются на благотворительность. К тому же ей оплачивают аренду квартиры в Лондоне на год, а победительница должна участвовать в благотворительных акциях организации.

У победительниц «Мисс Вселенная» выигрыш «побогаче»: две короны — бриллиантовая и жемчужная, оплачивают аренду апартаментов в Нью-Йорке, обучение в академии киноискусства, сертификаты на услуги косметологов, стоматологов, парикмахеров и фотографов, а также предоставляют бесплатную косметику и одежду.

Вопрос о том, какой же конкурс престижнее, вызывает много споров. Ну а организаторы конкурсов, естественно, считают свой самым лучшим.