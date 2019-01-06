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Оливковое масло для красоты: 5 лайфхаков 

Рамблер 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Давно известно, что оливковое масло — лучший друг всех женщин. И речь идет не только о правильном питании. С помощью оливкового масла можно помочь своей коже и волосам.
Теплое оливковое масло нанесите на кожу головы, а через 20 минут распределите по всей длине волос и подержите пять минут.
После чего вымойте голову как обычно. Ваши волосы будут плотными и гладкими.
Кроме того, можно смешать оливковое масло (2-3 столовые ложки) с одним желтком и двумя столовыми ложками меда и лимонным соком. Маску нужно нанести на волосы и смыть через час.
Если смешать три столовых ложки оливкового масла с мякотью половинки авокадо, то получится отличная маска для лица, которая устранит шелушение кожи. Ее достаточно оставить на 10-15 минут.
Также оливковое масло можно использовать вместо лосьона для тела, если нанести его сразу после душа. Это отличное средство для профилактики высыпаний и сухости, причиной которых является жесткая вода.
Оливковое масло обеспечит более гладкое бритье и мягкую кожу после него.
Наконец, масло можно нанести на чувствительную кожу под глазами, чтобы предотвратить появление мелких морщинок. Особенно полезно это будет обладательницам сухой кожи.
Женский форум
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