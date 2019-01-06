Оливковое масло для красоты: 5 лайфхаков

Давно известно, что оливковое масло — лучший друг всех женщин. И речь идет не только о правильном питании. С помощью оливкового масла можно помочь своей коже и волосам.

Теплое оливковое масло нанесите на кожу головы, а через 20 минут распределите по всей длине волос и подержите пять минут.

После чего вымойте голову как обычно. Ваши волосы будут плотными и гладкими.

Кроме того, можно смешать оливковое масло (2-3 столовые ложки) с одним желтком и двумя столовыми ложками меда и лимонным соком. Маску нужно нанести на волосы и смыть через час.

Если смешать три столовых ложки оливкового масла с мякотью половинки авокадо, то получится отличная маска для лица, которая устранит шелушение кожи. Ее достаточно оставить на 10-15 минут.

Также оливковое масло можно использовать вместо лосьона для тела, если нанести его сразу после душа. Это отличное средство для профилактики высыпаний и сухости, причиной которых является жесткая вода.

Оливковое масло обеспечит более гладкое бритье и мягкую кожу после него.

Наконец, масло можно нанести на чувствительную кожу под глазами, чтобы предотвратить появление мелких морщинок. Особенно полезно это будет обладательницам сухой кожи.