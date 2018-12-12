«Я ненавидела их за то, что меня оценивают»

На первый конкурс девушка попала в пять месяцев.

20-летняя Мэдисон Берг откровенно рассказала, через что ей пришлось пройти, участвуя в конкурсах красоты. По словам девушки, впервые на соревнования она попала в пять месяцев. Тогда ее 49-летняя мама решила испытать удачу и ей это удалось. Малышка заняла первое место. Это придало уверенности маме, и она начала водить дочь по различным конкурсам и дальше.

Тогда для меня это все было игрой. Меня одевали и причесывали как куклу, я ходила на крошечных каблуках,

— рассказывает девушка The Sun.

К семи годам Мэдисон уже заработала больше тысячи долларов, участвуя в конкурсах. Все деньги мама тратила на поездки и косметику, чтобы дочь и дальше могла принимать участие в конкурсах. Девушка признается, что хоть в детстве ей это и нравилось, время от времени она ловила себя на мысли, что конкурсы красоты больше похожи на тяжелую работу. Прически с лаком, накладные ресницы, макияж — все это было для ребенка новым и не всегда приятным. Кроме этого, ее всегда преследовало чувство, что она должна быть во всем первой.

В 10 лет Мэдисон позвали принять участие в шоу «Коронованные детки». После участие в реалити ее жизнь превратилась в кошмар. Над ней издевались в школе, дразнили, а ее матери писали, что она издевается над дочкой и требовали лишить родительских прав.

Когда я вернулась в школу, все смотрели на меня, высмеивали искусственный загар, мой сценический псевдоним.. Я была раздавлена. А незнакомцы называли меня на улице уродливой,

— вспоминает Мэдисон.

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Из-за критики Мэдисон еще сильнее хотелось доказать миру, что она красива. Она продолжала участвовать в конкурсах и добиваться первых мест. Все это отразилось на психике девочки. С каждым новым конкурсом она чувствовала, что уверенность покидает ее. Когда она не выигрывала, она шла домой в слезах и постоянно сравнивала себя с другими конкурсантками. Это стало настоящей манией для Мэдисон.

Конечно, самым простым решением было бы все это бросить, но я знала, как мама сильно любила эти конкурсы, сколько денег и сил вложила в меня. Я не могла сдаться, даже когда это начало отражаться на моем психическом доровье.

Из-за конкурсов у Мэдисон толком не было детства, а затем и юности. Пока все подростки развлекались и ели все, что хотели, она сидела на строгих диетах и занималась с личным тренером. Тогда она говорилась к престижному конкурсу для подростков Miss Teen United States. По словам девушки, на тот момент все возлагали на нее огромные надежды, но у нее уже не осталось никаких сил побеждать.

На тот момент я так устала от давления. Когда я стояла перед судьями, я ненавидела их за то, что меня оценивают. И тогда я поняла, что пришло время изменить свою жизнь.

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На конкурсе девушка не победила. После проигрыша она разрыдалась и поделилась с мамой своими переживаниями. По словам Мэдисон, мама была шокирована и опустошена. После этого девушка больше не принимала участие в конкурсах. Она долгое время лечись у психотерапевта, но до сих пор страдает от проблем с самооценкой. Глядя на старые фотографии с конкурсов, у Мэдисон возникает только один вопрос: «Как я могла думать, что это нормально?».