Как похудеть в бедрах: список упражнений

Стройные подтянутые ноги играют большую роль в формировании общего силуэта фигуры. Бедра — наиболее проблематичная зона нижней части тела. Они склонны к накоплению жировых отложений, а на внешней и внутренней зоне бедер часто встречается целлюлит. Поэтому многие женщины задумываются о том, как похудеть в бедра и попе. Устранить указанные проблемы в домашних условиях, а также привести в тонус мышцы пресса и ягодиц реально при помощи базовых упражнений.

«Стульчик»

стать спиной к опоре, чтобы лопатки, ягодицы, пятки плотно прилегали;

медленно сползти, приняв положение, аналогичное сидячему (угол по отношению к стене должен быть 90 градусов);

задержаться в таком состоянии на максимально продолжительное время;

руки могут принять любое положение, но нельзя держаться за объекты, создавая дополнительные точки опоры;

встать ровно (при попытке сесть возникает риск падения из-за потери равновесия). «Стульчик» создает статическую нагрузку и обеспечивает тренировку выдержки. Упражнения для похудения бедер, выполняемые в неподвижном состоянии, требуют наличия устойчивой стены. «Стульчик» проводится по следующей схеме:

Благодаря упражнению «Стульчик» калории сгорают с повышенной скоростью, а нагрузка не превышает допустимую, так как задействуется собственный вес без утяжелителей. В процессе тренировки активно прорабатываются мышцы ног, ягодиц, спины.

Приседание

поставить ноги на ширине плеч;

руки вытянуть вперед или опустить ладони на бока;

максимально медленно сгибать ноги в коленях;

сохранять прямую спину и не отрывать стопы от пола;

повторить 10-15 раз. Приседание — наиболее эффективное упражнение при борьбе с лишним весом в области бедер. Но большинство девушек делает его неправильно. Для результативного выполнения приседания необходимо:

Подъемы таза в положении лежа

лечь на спину;

ноги согнуть в коленях;

руки разместить перпендикулярно туловищу, ладонями вниз;

медленно поднять таз, не отрывая от пола ступней и лопаток;

задержаться в этом положении на 3-5 секунд;

вернуться в исходное положение;

повторить упражнение 20 раз. Упражнения для бедер в лежачем положении выполнить легче из-за низкой травмоопасности. Для тренировки таза нужно:

Описанный способ тренировки поможет получить красивые бедраи привести в тонус ягодицы с мышцами поясничного отдела.

Обратная гиперэкстензия

В спортзале упражнение выполняется на тренажере, но в домашних условиях рекомендуется замена двумя устойчивыми табуретами, установленными вплотную друг к другу и покрытыми прочным пледом. Необходимо лечь всем корпусом на самодельную конструкцию, животом вниз, чтобы плечи и тазобедренные кости прилегали к поверхности, а ноги оставались без опоры на весу и касались пальцами пола. Держась руками за опору и напрягая мышцы бедер, выполняется поднятие нижних конечностей. В процессе тренировки соблюдается ритм дыхания: на вдох — подъем, на выдох — исходное положение.

Повторяют обратную гиперэкстензию по 10 раз не более чем в 3-х подходах. Применяются описанные упражнения для похудения живота и бедер одновременно.

Махи ногами стоя

стать прямо, ступни на ширине плеч;

ноги поднимать вбок или вперед;

на каждую ногу — 15 махов;

спину держать ровно. Поднимание ног в вертикальном положении — самый результативный способ проработать внутреннюю часть бедер. Чтобы выполнить махи, понадобится:

Описанные упражнения для похудения ног и бедер разрешается выполнять, опираясь одной рукой о стену.

Для усложнения тренировки на щиколотки крепятся утяжелители.

«Ножницы»

лечь на ровную плотную поверхность (пол, мат, твердый матрас);

руки опустить вдоль туловища;

ноги ровные вытянутые, немного поднятые над поверхностью (в процессе выполнения «Ножниц» они держатся на весу);

двигать вверх-вниз конечностями с малой амплитудой в течение 1-3 минут, не опуская до пола и не поднимая выше 45 градусов. Предусматриваются различные вариации упражнения «Ножницы», но для прокачки бедер и пресса наиболее эффективна данная техника:

Такой способ нагрузки мышц ног позволяет проработать заднюю часть бедер у ягодиц, убрать «ушки», к чему стремятся женщины с лишним весом.

Подъемы ног из положения на коленях

встать на колени;

наклонить корпус вперед;

опереться на ладони;

выпрямить положение головы, чтобы подбородок был параллелен полу;

ноги поочерёдно поднимать вверх, оставляя согнутыми в колене;

повторить 15-20 раз. Данный тип нагрузок захватывает мышцы бедер и ягодиц. Для выполнения упражнения нужно:

С целью увеличения нагрузки допускается добавление утяжелителей, закрепляемых на сгибах ног, но не на ступнях. Перед выполнением тренировки раскладывается мягкая нескользящая ткань с плотной структурой, позволяющая избежать синяков на коленях.

«Пистолет»

Упражнение сложное и трудоемкое, подойдет людям с базовой физической подготовкой и отсутствием большого избытка лишнего веса, диагностируемого, как ожирение I-III степени. «Пистолет» выполняется после активной разминки ног.

Коленный сустав получает наибольшую нагрузку, поэтому прорабатывается дольше других частей тела.

принимает положение стоя;

медленно приседает, делая выпад одной из ног;

вытянутая конечность находится в положении, параллельному полу;

выпрямляется;

повторяет упражнение с другой ногой;

на каждую конечность приходится по 5-10 повторений. В процессе тренировки человек:

«Пистолет» помогает развить координацию, но при неправильной технике и наклоне туловища рекомендуется использование дополнительной опоры или стен. Упражнение способствует интенсивному сжиганию калорий, задействует большинство мышц тела, но особенно — икроножные и спинные.

Махи ногами назад

встать к нему лицом со стороны спинки;

взяться руками за верх опоры;

ноги отводить назад, не сгибая;

понять конечности на максимальную высоту;

сохранять спину прямой без сильного наклона вперед;

повторить 20 раз с каждой ногой. Простое и действенное упражнение помогает избавиться от жировых накоплений с внутренней стороны бедер, что составляет наибольшую сложность при похудении бедер. Тренировка осуществляется при наличии стула по следующей схеме:

специализированные упражнения дома и в фитнесс-зале;

бег;

езда на велосипеде;

плаванье без рук (на спине). Для прокачки бедер подходят:

Перечисленные виды физических нагрузок будут полезными для сердечно-сосудистой и нервной систем организма, поскольку относятся к кардиотренировкам.

Ежедневная тренировока мышц бедер, ягодиц и пресса занимает мало времени и не требует больших физических усилий. Упражнения для похудения бедер в домашних условиях предполагают простую технику с минимальной вероятностью получения травмы. Результаты проявляются быстро при условии регулярного проведения занятий.