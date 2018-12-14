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Как похудеть в бедрах: список упражнений 

Fiteria 4 часа назад
Фото: Fiteria
Стройные подтянутые ноги играют большую роль в формировании общего силуэта фигуры. Бедра — наиболее проблематичная зона нижней части тела. Они склонны к накоплению жировых отложений, а на внешней и внутренней зоне бедер часто встречается целлюлит. Поэтому многие женщины задумываются о том, как похудеть в бедра и попе. Устранить указанные проблемы в домашних условиях, а также привести в тонус мышцы пресса и ягодиц реально при помощи базовых упражнений.

«Стульчик»

«Стульчик» создает статическую нагрузку и обеспечивает тренировку выдержки. Упражнения для похудения бедер, выполняемые в неподвижном состоянии, требуют наличия устойчивой стены. «Стульчик» проводится по следующей схеме:
  • стать спиной к опоре, чтобы лопатки, ягодицы, пятки плотно прилегали;
  • медленно сползти, приняв положение, аналогичное сидячему (угол по отношению к стене должен быть 90 градусов);
  • задержаться в таком состоянии на максимально продолжительное время;
  • руки могут принять любое положение, но нельзя держаться за объекты, создавая дополнительные точки опоры;
  • встать ровно (при попытке сесть возникает риск падения из-за потери равновесия).
Благодаря упражнению «Стульчик» калории сгорают с повышенной скоростью, а нагрузка не превышает допустимую, так как задействуется собственный вес без утяжелителей. В процессе тренировки активно прорабатываются мышцы ног, ягодиц, спины.

Приседание

Приседание — наиболее эффективное упражнение при борьбе с лишним весом в области бедер. Но большинство девушек делает его неправильно. Для результативного выполнения приседания необходимо:
  • поставить ноги на ширине плеч;
  • руки вытянуть вперед или опустить ладони на бока;
  • максимально медленно сгибать ноги в коленях;
  • сохранять прямую спину и не отрывать стопы от пола;
  • повторить 10-15 раз.

Подъемы таза в положении лежа

Упражнения для бедер в лежачем положении выполнить легче из-за низкой травмоопасности. Для тренировки таза нужно:
  • лечь на спину;
  • ноги согнуть в коленях;
  • руки разместить перпендикулярно туловищу, ладонями вниз;
  • медленно поднять таз, не отрывая от пола ступней и лопаток;
  • задержаться в этом положении на 3-5 секунд;
  • вернуться в исходное положение;
  • повторить упражнение 20 раз.
Описанный способ тренировки поможет получить красивые бедраи привести в тонус ягодицы с мышцами поясничного отдела.

Обратная гиперэкстензия

В спортзале упражнение выполняется на тренажере, но в домашних условиях рекомендуется замена двумя устойчивыми табуретами, установленными вплотную друг к другу и покрытыми прочным пледом. Необходимо лечь всем корпусом на самодельную конструкцию, животом вниз, чтобы плечи и тазобедренные кости прилегали к поверхности, а ноги оставались без опоры на весу и касались пальцами пола. Держась руками за опору и напрягая мышцы бедер, выполняется поднятие нижних конечностей. В процессе тренировки соблюдается ритм дыхания: на вдох — подъем, на выдох — исходное положение.
Повторяют обратную гиперэкстензию по 10 раз не более чем в 3-х подходах. Применяются описанные упражнения для похудения живота и бедер одновременно.

Махи ногами стоя

Поднимание ног в вертикальном положении — самый результативный способ проработать внутреннюю часть бедер. Чтобы выполнить махи, понадобится:
  • стать прямо, ступни на ширине плеч;
  • ноги поднимать вбок или вперед;
  • на каждую ногу — 15 махов;
  • спину держать ровно.
Описанные упражнения для похудения ног и бедер разрешается выполнять, опираясь одной рукой о стену.
Для усложнения тренировки на щиколотки крепятся утяжелители.

«Ножницы»

Предусматриваются различные вариации упражнения «Ножницы», но для прокачки бедер и пресса наиболее эффективна данная техника:
  • лечь на ровную плотную поверхность (пол, мат, твердый матрас);
  • руки опустить вдоль туловища;
  • ноги ровные вытянутые, немного поднятые над поверхностью (в процессе выполнения «Ножниц» они держатся на весу);
  • двигать вверх-вниз конечностями с малой амплитудой в течение 1-3 минут, не опуская до пола и не поднимая выше 45 градусов.
Такой способ нагрузки мышц ног позволяет проработать заднюю часть бедер у ягодиц, убрать «ушки», к чему стремятся женщины с лишним весом.

Подъемы ног из положения на коленях

Данный тип нагрузок захватывает мышцы бедер и ягодиц. Для выполнения упражнения нужно:
  • встать на колени;
  • наклонить корпус вперед;
  • опереться на ладони;
  • выпрямить положение головы, чтобы подбородок был параллелен полу;
  • ноги поочерёдно поднимать вверх, оставляя согнутыми в колене;
  • повторить 15-20 раз.
С целью увеличения нагрузки допускается добавление утяжелителей, закрепляемых на сгибах ног, но не на ступнях. Перед выполнением тренировки раскладывается мягкая нескользящая ткань с плотной структурой, позволяющая избежать синяков на коленях.

«Пистолет»

Упражнение сложное и трудоемкое, подойдет людям с базовой физической подготовкой и отсутствием большого избытка лишнего веса, диагностируемого, как ожирение I-III степени. «Пистолет» выполняется после активной разминки ног.
Коленный сустав получает наибольшую нагрузку, поэтому прорабатывается дольше других частей тела.
В процессе тренировки человек:
  • принимает положение стоя;
  • медленно приседает, делая выпад одной из ног;
  • вытянутая конечность находится в положении, параллельному полу;
  • выпрямляется;
  • повторяет упражнение с другой ногой;
  • на каждую конечность приходится по 5-10 повторений.
«Пистолет» помогает развить координацию, но при неправильной технике и наклоне туловища рекомендуется использование дополнительной опоры или стен. Упражнение способствует интенсивному сжиганию калорий, задействует большинство мышц тела, но особенно — икроножные и спинные.

Махи ногами назад

Простое и действенное упражнение помогает избавиться от жировых накоплений с внутренней стороны бедер, что составляет наибольшую сложность при похудении бедер. Тренировка осуществляется при наличии стула по следующей схеме:
  • встать к нему лицом со стороны спинки;
  • взяться руками за верх опоры;
  • ноги отводить назад, не сгибая;
  • понять конечности на максимальную высоту;
  • сохранять спину прямой без сильного наклона вперед;
  • повторить 20 раз с каждой ногой.
Для прокачки бедер подходят:
  • специализированные упражнения дома и в фитнесс-зале;
  • бег;
  • езда на велосипеде;
  • плаванье без рук (на спине).
Перечисленные виды физических нагрузок будут полезными для сердечно-сосудистой и нервной систем организма, поскольку относятся к кардиотренировкам.
Ежедневная тренировока мышц бедер, ягодиц и пресса занимает мало времени и не требует больших физических усилий. Упражнения для похудения бедер в домашних условиях предполагают простую технику с минимальной вероятностью получения травмы. Результаты проявляются быстро при условии регулярного проведения занятий.
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