WomanHit.ru делится лайфхаками для лентяек
Привычка №1
Мы все знаем, что коже нужна вода, но все равно иногда забываем попить в течение нескольких часов. Носите с собой баллончик воды с опрыскивателем. Однако более полезной вещью, о которой не надо будет думать постоянно, станет увлажнитель воздуха.
Привычка №2
С утра, посетив туалет, совместите два процесса. Сидя на унитазе, покрутите головой в разные стороны. Этого будет достаточно, чтобы снять мышечное напряжение и проснуться окончательно.
Привычка №3
Отличный способ взбодриться и снять мышечное напряжение во всем теле — хорошенько потянуться. Потратьте пару минут утром на потягивания, и в течение дня будете чувствовать себя лучше, чем обычно.
Привычка №4
Во время чистки зубов уделяйте внимание и языку — большинство бактерий скапливается на нем. Именно они вызывают неприятный запах.
Привычка №5
Иногда нам не хватает сил и времени на весь комплекс косметических процедур. Воспользуйтесь сухой щеткой средней жесткости для пилинга. Она прекрасно удалит частицы омертвевшей кожи без подготовки и косметических средств.