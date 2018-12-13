Полезные привычки, которые помогут сохранить красоту

WomanHit.ru делится лайфхаками для лентяек

Привычка №1

Мы все знаем, что коже нужна вода, но все равно иногда забываем попить в течение нескольких часов. Носите с собой баллончик воды с опрыскивателем. Однако более полезной вещью, о которой не надо будет думать постоянно, станет увлажнитель воздуха.

Привычка №2

С утра, посетив туалет, совместите два процесса. Сидя на унитазе, покрутите головой в разные стороны. Этого будет достаточно, чтобы снять мышечное напряжение и проснуться окончательно.

Привычка №3

Отличный способ взбодриться и снять мышечное напряжение во всем теле — хорошенько потянуться. Потратьте пару минут утром на потягивания, и в течение дня будете чувствовать себя лучше, чем обычно.

Привычка №4

Во время чистки зубов уделяйте внимание и языку — большинство бактерий скапливается на нем. Именно они вызывают неприятный запах.

Привычка №5

Иногда нам не хватает сил и времени на весь комплекс косметических процедур. Воспользуйтесь сухой щеткой средней жесткости для пилинга. Она прекрасно удалит частицы омертвевшей кожи без подготовки и косметических средств.