11 советов о том, как делать брови

Как подготовить брови к макияжу? Какую форму выбрать? Стоит ли делать коррекцию дома?

1. Ширина бровей имеет значение

Гения Радзиевская, основательница авторской студии Geniya, визажист и мастер по коррекции бровей: Мода на широкие брови подпортила немало красивых лиц, ведь такой макияж идет далеко не всем! Ширину бровей нужно подбирать в соответствии с вашими пропорциями лица, а не «как у модели на обложке журнала». Имеет значение все: насколько большие у вас глаза, какие виски, размер лба, тип овала лица. Что происходит, если этими факторами пренебрегать? Если сделать слишком широкую бровь, область глаз визуально становится более тяжелой, взгляд — уставшим, а лицо в целом — старше своего возраста. Этот эффект только усиливается, если у вас от природы слегка нависшие или отечные верхние веки. Поэтому, если у вас азиатский тип внешности и характерный разрез глаз, слишком широкие брови не рекомендуется делать.

2. Брови — это отражение вашего характера

Мила Клименко, официальный визажист L'Oréal Paris в России, основатель школы визажистов Nikk Mole: Брови — это наш характер. Чем светлее их цвет, тем визуально вы будете казаться мягче. Обратите внимание — чем насыщеннее и темнее у человека брови, тем он кажется более дерзким и агрессивным (помните об этом, когда соберетесь «нарисовать» брови).

Моя рекомендация: если девушка хочет найти себе спутника жизни или выйти замуж, то нужно создавать более светлые, мягкие брови и придать им округлую форму. Максимально женственные, без острых углов — мужчины любят такие лица.

Если же девушке нужно быть более мужественной — например, она работает в бизнес-сфере, адвокатом или в крупной нефтяной компании — то и брови ей нужны максимально прямые, насыщенные по цвету, приближенные к мужской форме.

3. Очень деликатно корректируйте брови дома

Бретт Сир, международной тренер High Definition: Я лично убежден, что брови нужно делать у профессионала: при самостоятельной работе велик шанс все испортить.

Концентрируйтесь на форме целиком, а не на том, чтобы выщипать отдельные волоски. И будьте аккуратнее. Если вы удаляете волоски пинцетом, попробуйте сделать это под углом роста волос: если удалить волос неправильно, вы повредите фолликул. Плюс, есть волосы, которые лучше вообще не удалять — обычно они расположены на нижней кромке основания брови.

4. Не делайте острый угол в зоне «арки» брови

Гения Радзиевская: Разве красивый изгиб бровей — это некрасиво? Конечно, красиво! Но только, когда он сделан плавной, сглаженной и мягкой линией. А если в зоне «арки» вы рисуете резкий подъем под 90 градусов, никакого изящества в этом нет. «Арка» под острым углом может быть на рисунке крыши домика, но не в макияже бровей! К тому же, она подчеркивает провисание щек и делает лицо более жестким. Возрастные изменения с резкой «аркой» станут заметнее.

5. Длинные брови идут далеко не всем

Гения Радзиевская: Длина определяется формой лица, и если у вас треугольный тип (узкий подбородок, небольшие скулы, широкие виски и массивный лоб), удлиненные брови визуально усилят эффект этого треугольника.

В макияже нужно учитывать и форму висков. Если они у вас большие и развернутые, как книжка, продолговатая линия бровей визуально сделает лоб еще более широким. А если виски узкие и впалые, длинные брови, наоборот, смягчат эту впалость и помогут придать лицу правильные пропорции.

6. Отращивайте брови!

Наталья Широкова , визажист, лучший мастер по коррекции бровей 2016 года: Если брови перещипали, просто забудьте на время о пинцете, чтобы их отрастить. Проблема многих девушек в том, что они надеются на красивую форму бровей, отращивая волоски в тех зонах, которые в будущем мастеру могут и не пригодиться. Природа все предусмотрела: на нашем лице есть выступающая косточка (которую можно прощупать) — в этом месте и должна находиться бровь. А у некоторых волоски появляются в районе нависающего века — их можно выщипать. Во время отращивания дорисовывайте брови, используя только водостойкие продукты. Мой фаворит — помада Dipbrow Pomade от Anastasia Beverly Hills. Это средство не боится воды и подходит для всех сезонов. Еще один плюс продукта — достойная подборка носибельных естественных цветов.

7. Правильно выбирайте оттенки средств для бровей

Гения Радзиевская: Если у вас светло-русые волосы и бледная кожа, не нужно красить брови карандашом рыжего оттенка. А если у вас загорелая кожа и вы жгучая брюнетка, холодный серо-графитовый оттенок вам вряд ли подойдет. Это общие правила выбора цветовой гаммы, но в палитрах есть еще и полутона, которые подбираются индивидуально.

Избежать этих ошибок можно еще в магазине на стадии покупки. Всегда тестируйте косметику! Иногда темно-коричневый карандаш при нанесении на кожу может дать неожиданный желтый, красный тон, а серый — зеленоватый. Выбирая карандаши или тени для бровей, наносите их не на руку, а прямо на брови. Ведь оттенки рук и лица отличаются.

8. Если у вас жесткие брови, обесцветьте их слегка

Бретт Сир: Иногда я слегка обесцвечиваю брови, просто чтобы сделать текстуру волосков мягче — рассмотрите этот вариант, если у вас очень жесткие и непослушные брови. Мне не очень нравятся полностью обесцвеченные или супер-яркие брови — я все-таки предпочитаю естественную форму и оттенок — но в качестве fashion statement можно нарисовать и такой вариант.

9. Если брови густые, используйте для макияжа гель или тушь. Если тонкие — карандаш.

Мила Клименко: Если брови изначально довольно густые, для макияжа я советую прозрачный гель или тушь для бровей. Тушь зафиксирует и слегка прокрасит тонкие волоски, подчеркнет их натуральную форму.

Если брови изначально тонкие, им не хватает объема, возьмите карандаш и попробуйте нарисовать недостающие волоски, визуально отрастить их. Чтобы придать более мягкую форму, карандаш можно растушевать щеточкой.

Для тех кто любит более графичные брови, рекомендую использовать помадки и комбинировать их с сухими тенями. Такая палитра есть у L'Oréal Paris — сразу с двумя текстурами, щеточками и пинцетом. Первым слоем наносите помадку, вторым — тени. Макияж получается очень стойким — его хватит на несколько дней!

Очищайте брови, когда удаляете макияж

Мила Клименко: Очень важно грамотно подходить к вопросу очищения кожи бровей. В домашних условиях я рекомендую снимать макияж цветочной водой. В профессиональном применении ей также можно протирать брови после коррекции и до окрашивания. В составе воды — ромашка и розмарин. Первая снимает жирный слой с кожи и успокаивает ее, а второй стимулирует рост новых волосков.

До нанесения любого средства с пигментом подготовьте кожу

Наталья Широкова: Используйте сначала тональный крем вокруг бровей, а затем слегка их припудрите. Такой подготовительный процесс обеспечит более стойкое ношение любого средства, будь то карандаш, тинт или помада, которой вы будете красить все «тело» брови.