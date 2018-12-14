Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи

Идеальные фигуры, безупречные укладки, ровная и сияющая кожа — кажется, что моделям просто повезло. Но даже им приходится много работать. И у каждой модели в арсенале есть свои бьюти-лайфхаки, которые работают. О них и рассказываем.

Карли Клосс

«Мне нравится умываться по утрам розовой водой, ее можно купить в любой аптеке. Она отлично освежает, увлажняет и подходит для зимы, когда кожа становится особенно сухой».

Джоан Смоллс

«Утром я всегда протираю лицо салициновой кислотой, а после использую увлажняющий крем и лосьон Estée Lauder Advanced Night Repair. Я знаю, что использовать его надо ночью, но мне нравится эффект влажной и светящейся кожи днем».

Кейт Мосс

«Если после сна я выгляжу уставшей и опухшей, то набираю раковину холодной воды со льдом и огурцами и опускаю в нее лицо. А после держу так долго, как смогу. Такая процедура мгновенно пробуждает и подтягивает кожу лица!»

Лили Олдридж

«Чтобы очистить кожу я готовлю домашний скраб из кокосового масла и сахара — смешать их надо 1:1. Здоровый цвет лица и мощный заряд увлажнения вам обеспечен».

Адриана Лима

«Мой главный бьюти-секрет — очень простой. Когда у меня появляется прыщик — точечно наношу на воспаление масло чайного дерева. Всегда ношу с собой маленькую чудо-баночку».