Мифы о маникюре, в которые не стоит верить

В Интернете полно информации о том, какими последствиями может обернуться нанесение гель-лака или обычного лака для ногтей. Но правда ли это? Специалисты из Purely Polished рассказали, что можно делать с ногтями, не опасаясь за их состояние.

Работать пилочкой можно в любом направлении

Если вы посещаете салон красоты, то наверняка заметили, что мастер по маникюру придет форму ногтям работая пилочкой только в одном направлении. Считается, что благодаря такой технике ноготь не будет слоиться в дальнейшем. Отчасти это так, но такой способ работы над формой ногтей слишком долгий. На самом деле, вы можете работать пилкой во всех направлениях, но завершить работу над ногтем нужно именно с помощью техники, которая предполагает движения только в одну сторону.

Ногтям не нужно "дышать"

Еще в прошлом веке лаки для ногтей были напичканы потенциально опасными химическими веществами. Именно поэтому приходилось делать перерыв в нанесении лака. Сейчас в этом нет нужды, так как средства по уходу за ногтями стали более безопасными.

UV лампы не вызывают рак

Бытует мнение, что ультрафиолетовые лампы для маникюра способствуют развитию раковых опухолей. Это не так. Да, в солярии такой исход возможен, но лампы, предназначенные для маникюра, не облучают все тело, а интенсивность их излучения гораздо меньше.

Белые точки на ногтях — результат расслаивания пластины

Многие из нас идут за витаминами в аптеку, обнаружив белое пятно на ногтевой пластине. Такие пятнышки появляются из-за микрорасслоения ногтя. Да, ногти могут слоиться от недостатка витаминов, но чаще это происходит из-за неправильного ухода.

Чего правда стоит опасаться, так это необработанных инструментов в салоне красоты. Всегда обращайте внимание на их стерильность. В противном случае вы можете заразиться грибком или заболеваниями, передающимися через кровь.