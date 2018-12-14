Анастасия Квитко показала лишние килограммы

Модель Анастасию Квитко часто критикуют пользователи соц. сети Instagram. Как бы тщательно она не ретушировала свои снимки, невозможно скрыть лишние килограммы.

На новой публикации Анастасии невооруженным взглядом можно увидеть обвисшую кожу в зоне подмышек. По мнению многих подписчиков, смотрится это забавно, так как складки на теле в других зонах отсутствуют. Хейтеры также посоветовали модели взять пример с Ким Кардашян, которая ведет активный образ жизни.

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Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

13 Дек 2018 в 2:27 PST