Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему зимой шелушится кожа на лице 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 4 часа назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Самые простые и доступные лайфхаки для того, чтобы кожа на лице была гладкой и упругой — и не обветривалась.
С наступлением холодов кожа на лице у большинства из нас начинает шелушиться: на ней появляются покраснения, а верхний слой постоянно слезает слоями, оставляя очень неровные и некрасивые пятна.
Почему это происходит? Виной всему — ветер и перепады температуры: с холодной улицы мы несколько раз за день заходим в теплое помещение и обратно. Усугубляют проблему и смог, который есть в воздухе любого мегаполиса, и пересушенная отоплением атмосфера в офисе или дома.
В результате верхний слой эпидермиса, с одной стороны, не получает достаточного увлажнения и питательных веществ, а с другой — включается аутоиммунная защита организма, которая заставляет кожу обновляться с удвоенной скоростью. Есть ли способы избежать шелушения и что именно можно сделать, чтобы и зимой выглядеть цветущим и свежим?

Кремы с ланолином в составе

Ланолин — это животный воск, который предохраняет шерсть и кожу животных от высыхания и увлажняет ее. Разумеется, наша кожа так же хорошо реагирует на средства с ланолином в составе. Это вещество создает защитную пленку на эпидермисе, эффективно увлажняет и смягчает верхний слой.
Самый простой вариант — детский крем. Он подходит всем типам кожи без исключения и может быть использован и под макияж. Стоит помнить о том, что для ежедневного ухода это средство лучше не применять, все же его структура слишком плотная для этого. Зато в качестве «скорой помощи» работает просто отлично.

Средства с облепиховым маслом

Восстанавливающие и успокаивающие свойства масла облепихи сложно переоценить. Можно купить его в чистом виде — разумеется, оно должно быть лучшего качества и приобретено в аптеке или у проверенного поставщика. Или применять средства для кожи, в составе которых есть этот чудо-компонент.
Например, мазь «Спасатель»: она идеально подходит для очень сильных случаев раздражения и шелушения, но опять же на каждый день не слишком-то хороша.

“Судокрем” и его аналоги

Вряд ли для кого-то будет новостью, что продукция для новорожденных практически всегда безопасна: она выпускается под усиленным контролем всеми производителями, так что такие кремы можно смело использовать всем. Многие мамы прекрасно знают, как быстро и хорошо «Судокрем» или похожие средства спасают нежные младенческие попы от раздражения и шелушения, так что и кожа взрослых будет благодарна за такое эффективное избавление от зимних проблем.

Маска из банана и молока

Этим средством любят пользоваться даже голливудские селебритис — например, Бритни Спирс признавалась в своем пристрастии к такой маске, а известная поклонница натуральной косметики Гвинет Пэлтроу делает ее минимум дважды в неделю. Рецепт очень простой: нужно смешать теплое молоко и спелый банан до состояния кашицы, нанести на лицо и полежать так минут 15, после чего смыть средство водой и намазать своим обычным увлажняющим кремом.

Скраб — под запретом

Понятно, что шелушащаяся кожа никак не прибавляет хорошего настроения — и очень хочется поскорее добиться идеально гладкой и ровной поверхности лица. Кажется, что использование скраба может решить проблему — но это совсем не так. Напротив, эксфолианты способны спровоцировать еще большее отслоение чешуек, и к тому же повредить более глубокие слои эпидермиса. Поэтому, как бы сильно ни хотелось поскорее стать красивыми, в период сильного раздражения кожи об отшелушивании лучше забыть.

Двойное увлажнение на ночь

Хочется верить, что ежевечернее нанесение питательного крема, подобранного по типу кожи, является обязательным и непременным пунктом вашей уходовой программы. Если вы по каким-то причинам игнорируете этот важный момент, самое время вспомнить о нем и подобрать средство.
Перед нанесением обычного крема можно использовать средство типа «Пантенола» — оно обеспечит дополнительную защиту и увлажнение, пока вы отдыхаете, а кожа будет выглядеть свежей и сияющей.
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
Как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались? 10 причин купить касторовое масло 14 лучших эфирных масел при простуде
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие продукты способствуют росту груди
Как превратить хобби в источник дохода
13 лайфхаков, которые сделают переезд проще1
Как привлечь удачу в новом году
Названы главные бьюти-тренды 2019 года
Новости партнеров
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на неделю 17–23 декабря
Психология
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
05:59
Бари Алибасов готовится к пополнению в семье
Звёзды
01:24
Лопырева раскрыла интимные подробности беременности
Звёзды
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
12:02
Звезды, которым пластика только повредила
Звёзды
11:18
Самые добрые звезды
Звёзды
08:43
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Красота
07:25
Известные люди, считающие, что Земля плоская
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение