Почему зимой шелушится кожа

Самые простые и доступные лайфхаки для того, чтобы кожа на лице была гладкой и упругой — и не обветривалась.

С наступлением холодов кожа на лице у большинства из нас начинает шелушиться: на ней появляются покраснения, а верхний слой постоянно слезает слоями, оставляя очень неровные и некрасивые пятна.

Почему это происходит? Виной всему — ветер и перепады температуры: с холодной улицы мы несколько раз за день заходим в теплое помещение и обратно. Усугубляют проблему и смог, который есть в воздухе любого мегаполиса, и пересушенная отоплением атмосфера в офисе или дома.

В результате верхний слой эпидермиса, с одной стороны, не получает достаточного увлажнения и питательных веществ, а с другой — включается аутоиммунная защита организма, которая заставляет кожу обновляться с удвоенной скоростью. Есть ли способы избежать шелушения и что именно можно сделать, чтобы и зимой выглядеть цветущим и свежим?

Кремы с ланолином в составе

Ланолин — это животный воск, который предохраняет шерсть и кожу животных от высыхания и увлажняет ее. Разумеется, наша кожа так же хорошо реагирует на средства с ланолином в составе. Это вещество создает защитную пленку на эпидермисе, эффективно увлажняет и смягчает верхний слой.

Самый простой вариант — детский крем. Он подходит всем типам кожи без исключения и может быть использован и под макияж. Стоит помнить о том, что для ежедневного ухода это средство лучше не применять, все же его структура слишком плотная для этого. Зато в качестве «скорой помощи» работает просто отлично.

Средства с облепиховым маслом

Восстанавливающие и успокаивающие свойства масла облепихи сложно переоценить. Можно купить его в чистом виде — разумеется, оно должно быть лучшего качества и приобретено в аптеке или у проверенного поставщика. Или применять средства для кожи, в составе которых есть этот чудо-компонент.

Например, мазь «Спасатель»: она идеально подходит для очень сильных случаев раздражения и шелушения, но опять же на каждый день не слишком-то хороша.

“Судокрем” и его аналоги

Вряд ли для кого-то будет новостью, что продукция для новорожденных практически всегда безопасна: она выпускается под усиленным контролем всеми производителями, так что такие кремы можно смело использовать всем. Многие мамы прекрасно знают, как быстро и хорошо «Судокрем» или похожие средства спасают нежные младенческие попы от раздражения и шелушения, так что и кожа взрослых будет благодарна за такое эффективное избавление от зимних проблем.

Маска из банана и молока

Этим средством любят пользоваться даже голливудские селебритис — например, Бритни Спирс признавалась в своем пристрастии к такой маске, а известная поклонница натуральной косметики Гвинет Пэлтроу делает ее минимум дважды в неделю. Рецепт очень простой: нужно смешать теплое молоко и спелый банан до состояния кашицы, нанести на лицо и полежать так минут 15, после чего смыть средство водой и намазать своим обычным увлажняющим кремом.

Скраб — под запретом

Понятно, что шелушащаяся кожа никак не прибавляет хорошего настроения — и очень хочется поскорее добиться идеально гладкой и ровной поверхности лица. Кажется, что использование скраба может решить проблему — но это совсем не так. Напротив, эксфолианты способны спровоцировать еще большее отслоение чешуек, и к тому же повредить более глубокие слои эпидермиса. Поэтому, как бы сильно ни хотелось поскорее стать красивыми, в период сильного раздражения кожи об отшелушивании лучше забыть.

Двойное увлажнение на ночь

Хочется верить, что ежевечернее нанесение питательного крема, подобранного по типу кожи, является обязательным и непременным пунктом вашей уходовой программы. Если вы по каким-то причинам игнорируете этот важный момент, самое время вспомнить о нем и подобрать средство.

Перед нанесением обычного крема можно использовать средство типа «Пантенола» — оно обеспечит дополнительную защиту и увлажнение, пока вы отдыхаете, а кожа будет выглядеть свежей и сияющей.