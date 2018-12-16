Что нужно спросить у косметолога до инъекций красоты

С определенного возраста кремы и сыворотки уже не справляются с задачей сохранения упругой кожи, и женщины всерьез задумываются о визите к косметологу. О чем спросить специалиста, прежде чем начать делать омолаживающие процедуры, в частности уколы красоты? По ответам вы сможете судить о компетенции специалиста и о будущем результате. Рассказывает врач-дерматолог, косметолог клиники «МаРусМед» Мадина Байрамукова.

1. Будет ли больно и надолго ли останутся следы?

Укол не маска для увлажнения. Но заранее готовиться к боли не нужно, сегодня косметологи используют в своей работе маленькие иглы, а перед процедурой проводят наружное обезболивание с помощью различных средств. Волноваться не нужно, уколы красоты в наше время можно отнести к вполне комфортным процедурам. Но все же если у вас повышенная чувствительность, то лучше сообщить об этом врачу заранее.

Также стоит заранее уточнить, как долго врач намерен держать средство для заморозки на вашем лице, прежде чем приступит к уколам. Если меньше 10–15 минут, то вы не почувствуете боли, но могут остаться мелкие кровоподтеки и синячки, а если дольше, то следов будет гораздо меньше. Но они рассосутся через 3–5 дней.

2. На сколько месяцев сохранится эффект и как его поддержать?

На длительность эффекта от инъекции влияют два фактора. Первый — состав, концентрация действующего вещества, метод введения и количество вводимого препарата. Поэтому попросите показать вам средство и проверьте информацию о нем в интернете. Второй фактор — индивидуальные особенности вашего организма, возраст, образ жизни, обменные процессы, уход. Обязательно поинтересуйтесь у врача, как ухаживать на кожей, какие средства применять, что можно и нельзя делать (например, не рекомендуется в первые дни после инъекций делать массажи, ходить в баню), чтобы поддержать полученый результат.

Эффект от филлеров с гиалуроновой кистолой сохраняется примерно восемь-десять месяцев. Более длительным эффектом (до года) обладают препараты с гидроксиапатитом кальция. А если речь идет не об инъекциях, а о более серьезных косметологических процедурах, например, армировании лица нитями или липосакции подбородка малоинвазивными методами — то даже в этом случае врач-дерматолог не даст гарантии больше чем на два-три года. Если врач обещает вам куда более длительный результат, то вряд ли стоит ему доверять.

3. Пора ли мне уже делать инъекции?

Это важный вопрос, который стоит обсуждать индивидуально. Девушкам в 20 лет никакие уколы не нужны, добиться улучшения внешнего вида можно другими методами. Нижняя граница возраста, когда можно задуматься об омоложении с помощью инъекций, — 30 лет, хотя оптимально обращаться с этой просьбой к косметологу после 33–35 лет. После 40–50 лет инъекции выполняют поддерживающую роль: чаще всего их делают вместе с другими процедурами или после хирургического вмешательства, чтобы добиться максимального результата.

4. Можно ли начать пораньше, чтобы предупредить проблему?

Можно, но только в том случае, если для этого есть показания: заложившиеся на лбу морщины или видимая без улыбки сеточка вокруг глаз. Но сказать точно может только врач после осмотра и консультации.

Бытует мнение, что уколы, сделанные в юном возрасте, могут спровоцировать раннее старение. Но это заблуждение. Врачи не рекомендуют рано начинать по иной причине: есть риск развития привыкания кожи, из-за чего через время уколы ботокса или биоревитализация перестанут давать тот эффект, который вы привыкли видеть. Поэтому если у вас есть возможность добиться нужного результата безинъекционными методами, остановитесь сначала на них.

5. Какие уколы красоты необходимы лично мне?

Все зависит от проблемы и желаемого эффекта. Филлеры корректируют различные морщины, восполняют утраченный объем лица и делают его более гармоничным. К примеру, вас не устраивает горбинка на носу, но пластическую операцию делать не хочется. Или вы хотите изменить форму тонких губ. Для коррекции используют филлеры. Они же решают проблему мелких морщинок, носогубных складов, заломов вокруг глаз.

Действие ботулотоксина направлено на сдерживание и ограничение работы некоторых мышц, поскольку повышенный тонус и активная мимика очень часто провоцируют возникновение первых морщин.

Биоревитализация и мезотерапия направлены на улучшение общего состояния кожи: после курса инъекций кожа будет гладкой, увлажненной, сияющей. Но конкретно в этом случае ждать сильного эффекта омоложения не стоит: исчезнут только те морщинки, появление которых было вызвано сухостью кожи.

6. Какие негативные последствия возможны?

Сейчас для инъекций используются только биодеградируемые вещества, то есть те, которые постепенно рассасываются и выводятся из организма, поэтому уколы не приведут ни к каким необратимым последствиям. А если результат вас разочаровал, то врач может ввести препарат, который приведет к скорейшему рассасыванию филлера.

Тогда почему у некоторых звезд перекошенные или одутловатые лица? Ответ кроется не в самих препаратах, а в профессионализме врача и выбранной им дозировке препарта. Именно поэтому нет какой-то одной универсальной схемы, как вводить ботулотоксин или филлер. Все зависит от лица пациентки, особенностей ее мимики и кожи. Поэтому тут важно спросить не только о том, каким будет ваше лицо после инъекций, но и о том, как часто специалист делал эту процедуру, какие документы подтверждают его профессионализм и где можно посмотреть примеры его работы.

7. А не растянется ли кожа при частом использовании инъекций?

Кожа в любом возрасте довольна эластична. И даже после родов или похудения (но не резкого, а поэтапного) кожа довольно быстро возвращается в норму. Тогда что уж говорить об уколах? При филлерах в губы используется 1 мл, при ботоксе по линии подбородка — до 1,25 мл. Для комплексного омоложения лица используется не больше 4 мл мезококтейля. Как вы понимаете, этого слишком мало, чтобы растянуть кожу.