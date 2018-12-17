Гид по новогодним бьюти-подаркам: чем порадовать родственников, друзей и любимого мужчину

Новый год незаметно подкрадывается к нам, а это значит, что настала пора выбирать подарки своим близким. Редакция WMJ.ru решила облегчить тебе задачу и подготовила гид по бьюти-мастхэвам. Подробнее — в нашем материале!

Для друзей

В выборе подарков для друзей порой приходится проявить находчивость, поэтому мы предлагаем сделать ставку на оригинальность.

Средства для тела и продукты для принятия релаксирующих ванн — идеальный выбор. Скорее всего, твоя подруга опробует новую пену или бомбочку уже на этих новогодних праздниках. Приятный бонус: такой подарок не сильно ударит по карману. Впрочем, уверены, что твои подруги и коллеги будут рады классическому презенту — универсальной косметике, новому бьюти-гаджету или парфюмерному набору.

Еще одна отличная, а главное — практичная идея для подарка — это бьюти-продукты для вечеринки: хайлайтеры, глиттеры, шиммеры, лосьоны для тела с блестками и прочие средства для звездного сияния кожи. Уверены, что этот подарок будет опробован незамедлительно и поможет создать праздничный и яркий бьюти-образ. Например, бренд NYX выпустил новогоднюю коллекцию для экстрасияния в удобных упаковках, которые можно даже повесить на елку.

Для семьи

Выбор подарков для родственников — это очень ответственная задача, к которой необходимо подходить с особой тщательностью. Для начала стоит решить, кому и что ты собираешься подарить. Маме, скорее всего, нужен набор антивозрастной косметики или новый флакон любимого парфюма. Сестре или племяннице можно подарить средства для ухода за телом. Лосьоны с сияющими частицами в составе наши фавориты, ведь они подарят коже свечение, сравнимое с сиянием звезд, и создадут праздничную атмосферу.

Бытовая техника — оптимальный подарок на Новый год: долговечный, крайне практичный и очень приятный. А главное — у сестры или мамы всегда можно одолжить подаренный стайлер, фен или лазерный эпилятор и для личного пользования. Не менее важный параметр при выборе презента — это красивая упаковка. Согласись, приятно, когда под нарядной елкой лежат милые подарки в праздничном лимитированном дизайне.

Для любимого

С мужчинами, как всегда, все сложно… Однако и для представителей противоположного пола есть пара проверенных вариантов. Начнем, пожалуй, с бытовой техники. Твоего бойфренда точно не оставит равнодушным электробритва с неограниченным функционалом или электрическая зубная щетка. Впрочем, есть варианты и побюджетнее. Многие бренды выпустили лимитированные наборы специально для представителей сильного пола. Уходовая косметика, средства для волос и бороды, парфюмерия — выбор просто огромный, а главное — заморачиваться с красивой упаковкой не придется, ведь все уже придумали за нас.

Парфюмы еще один безотказный вариант, которым ты можешь порадовать своего молодого человека. Однако мы не советуем покупать флаконы большого объема, если ты не уверена, что аромат понравится любимому.