Модель со стальными мышцами покорила Сеть

26-летняя Яришна Аяла из Пуэрто-Рико стала настоящей суперзвездой после феноменального успеха в США. На Instagram-аккаунт девушки подписано более 1,7 миллиона человек.

Модель начала выступать на родине в категории фитнес-бикини. В 2012 году она переехала в США, чтобы принимать участие в соревнованиях и развиваться. В 2013 году она сталв первой пуэрториканкой, получившей профессиональную карту менее чем за год карьеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YARISHNA AYALA 🇵🇷 (@yarishna) 8 Дек 2018 в 6:50 PST Сегодня спортивная модель демонстрирует свое накаченное и в то же время женственное тело в соцсетях, собирая десятки тысяч восторженных комментариев и комплиментов. "Богиня", "Ты вдохновляешь", "Красиво и чувственно", "Идеальное тело", — пишут пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YARISHNA AYALA 🇵🇷 (@yarishna) 23 Окт 2018 в 9:34 PDT Однако есть и те, кто считает, что стальные мышцы Яришны слишком мужественны и хороши для бодибилдера, а не для сексуальной брюнетки. "Не поймите меня неправильно, но такое накачанное тело не для девушки", "Перекачалась", "Люблю более изящные формы", — написали некоторые фолловеры.

Но сама Аяла не обращает внимание на критиков. Она делает успешную карьеру. Так, в настоящее время девушка сотрудничает с известным производителем спортивного питания, а также работает фитнес-моделью и персональным тренером.