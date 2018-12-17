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Модель со стальными мышцами покорила Сеть 

Дни.ру 2 часа назад
26-летняя Яришна Аяла из Пуэрто-Рико стала настоящей суперзвездой после феноменального успеха в США. На Instagram-аккаунт девушки подписано более 1,7 миллиона человек.
Модель начала выступать на родине в категории фитнес-бикини. В 2012 году она переехала в США, чтобы принимать участие в соревнованиях и развиваться. В 2013 году она сталв первой пуэрториканкой, получившей профессиональную карту менее чем за год карьеры.
Сегодня спортивная модель демонстрирует свое накаченное и в то же время женственное тело в соцсетях, собирая десятки тысяч восторженных комментариев и комплиментов. "Богиня", "Ты вдохновляешь", "Красиво и чувственно", "Идеальное тело", — пишут пользователи.
Однако есть и те, кто считает, что стальные мышцы Яришны слишком мужественны и хороши для бодибилдера, а не для сексуальной брюнетки. "Не поймите меня неправильно, но такое накачанное тело не для девушки", "Перекачалась", "Люблю более изящные формы", — написали некоторые фолловеры.
Но сама Аяла не обращает внимание на критиков. Она делает успешную карьеру. Так, в настоящее время девушка сотрудничает с известным производителем спортивного питания, а также работает фитнес-моделью и персональным тренером.
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