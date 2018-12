Что мы знаем о «Мисс Вселенная — 2018» Катрионе Грей

В Бангкоке прошел финал международного конкурса «Мисс Вселенная — 2018».

Обладательницей заветной короны и почетного титула «Мисс Вселенная» стала 24-летняя Катриона Грей из Филиппин. На втором месте оказалась венесуэлка Стефани Гутьеррес, а вот россиянка Юлия Полячихина, увы, не попала в полуфинал. Сияющую тиару на победительницу надела прошлогодняя победительница — красотка из ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.

Как пишет Rappler, в круг интересов девушки входят не только «обязательные» для мировых мисс благотворительность и моделинг, но и боевые искусства — с 8 лет она занималась чой кван до, а в 12 заработала черный пояс.

Полагаю, 4 года хайкиков и боевых искусств иногда могут пригодиться!

— подписала Катриона одну из рекламных съемок, где ей приходится очень высоко поднимать ногу.

Катриона Грей играет в театре и активно развивает карьеру певицы — у нее на руках диплом музыкального колледжа Беркли в Бостоне. В ноябре она выпустила сингл We're in this together в поддержку организации Young Focus Philippines, с которой работает. Этот фонд помогает детям в незащищенных семьях.

Катриона также состоит в организации Love Yourself, в которой занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом.

Ну а на подиум крошка впервые вышла в 5 лет: в 1999 году Катриона Грей поучаствовала в конкурсе «Маленькая мисс Филиппины» и поняла, что пора завоевывать мир!